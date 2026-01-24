Vikram Bhatt: जेल में बंद विक्रम भट्ट पर एक और केस

बेटी कृष्णा भी फंसी, बिजनेसमैन से 13.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

Vikram Bhatt, (आज समाज), मुंबई: जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विक्रम भट्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले से ही धोखाधड़ी के मामले में जेल की हवा खा रहे विक्रम पर मुंबई में एक और मामला दर्ज हुआ है। इस बार उनकी बेटी कृष्णा भट्ट भी पुलिस की रडार पर हैं। एक बिजनेसमैन ने विक्रम और उनकी बेटी पर कथित तौर पर 13।5 करोड़ रुपये धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है।

धोखाधड़ी के मामले को लेकर पहले से ही सुर्खियों में चल रहे विक्रम भट्ट पर अब वसोर्वा पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने बताया है कि एक बिजनेसमैन ने विक्रम और उनकी बेटी पर फिल्म और अन्य प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के बदले में मोटा मुनाफा देने की बात कही थी। मुनाफा तो दूर बिजनेमैन ने जो पैसा लगाया था उसे वो भी वापिस नहीं किया गया है। परेशान होकर आखिरकार उन्होंने कानून की मदद ली और विक्रम के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

विक्रम और कृष्णा दोनों पर दर्ज हुई एफआईआर

धोखाधड़ी के केस में विक्रम के साथ-साथ उनकी बेटी कृष्णा भट्ट भी आरोपी हैं। शिकायत के आधार पर मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने वसोर्वा पुलिस थाने में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल ये केस आर्थिक अपराध शाखा ने अपने हाथों में ले लिया है।

30 करोड़ी की धोखाधड़ी में पहले से हैं जेल में बंद

13.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से पहले विक्रम भट्ट पर 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप भी लग चुका है। इस मामले में उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट भी आरोपी हैं। इंदिरा ग्रुप आॅफ कंपनीज के संस्थापक डॉक्टर अजय मुर्डिया ने विक्रम और उनकी पत्नी पर ठगी का आरोप लगाया था। इंदिरा ग्रुप आॅफ कंपनीज के देशभर में इंदिरा आईवीएफ सेंटर बने हैं।

शिकायत के बाद राजस्थान पुलिस ने आईवीएफ धोखाधड़ी मामले में विक्रम को दिसंबर 2025 में अरेस्ट किया था। फिर 7 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद उन्हें उदयपुर की जेल में भेज दिए गया था। उन्होंने जमानत के लिए याचिका भी दी थी। लेकिन उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।