69 की उम्र में Annu Kapoor कपूर का शर्मनाक बयान! तमन्ना भाटिया की बॉडी पर दिया भद्दा कमेंट, यूजर्स बोले – “ठरकी आदमी”

Annu Kapoor: 69 वर्षीय अनुभवी अभिनेता अन्नू कपूर हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के बारे में अनुचित टिप्पणी करने के बाद एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। दक्षिण और हिंदी सिनेमा दोनों पर राज कर रही तमन्ना अपने ज़बरदस्त डांस नंबर्स के लिए सुर्खियाँ बटोर रही हैं – बॉलीवुड के बादशाहों के गाने “गफ्फूर” से लेकर स्त्री 2 के हिट गाने “आज की रात” तक। जहाँ प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर तमन्ना के अभिनय की तारीफ़ों के पुल बाँध दिए हैं, वहीं अन्नू कपूर की हालिया टिप्पणियों ने इंटरनेट पर लोगों को गुस्से से भर दिया है।

अन्नू कपूर ने तमन्ना के शरीर को “दूधिया” बताया

शुभंकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर अपनी उपस्थिति के दौरान, वरिष्ठ अभिनेता ने तमन्ना की ऐसी तारीफ़ की जो कई लोगों को अरुचिकर लगी। अपने गाने “आज की रात” के बारे में बात करते हुए, कपूर ने उत्साह से कहा, “माशाअल्लाह, कितना दूधिया बदन है उनका।”

यह बात यहीं नहीं रुकी। जब होस्ट ने मज़ाक में कहा कि बच्चे गाना सुनते हुए सो जाते हैं, तो कपूर ने जवाब दिया, “ये बच्चे किस उम्र के हैं? शायद 70 साल के भी! हमारी बहन अपने गाने और दूधिया चेहरे से बच्चों को सुला रही है – यह बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे बच्चे अच्छी नींद सोएँ तो भगवान देश का भला करे।”

नेटिज़न्स ने उन्हें खरी-खोटी सुनाई

सोशल मीडिया यूज़र्स ने अन्नू कपूर पर निशाना साधते हुए उनकी टिप्पणी को अश्लील और अपमानजनक बताया। एक यूज़र ने लिखा, “अन्नू कपूर इतना डरावना अंदाज़ क्यों दे रहे हैं?” एक और ने लिखा, “क्या आप अपनी बेटी के लिए भी ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे?” जबकि तीसरे ने टिप्पणी की, “कृपया थोड़ा सम्मान करना सीखिए। क्या आपके घर में बेटियाँ या नाती-पोते नहीं हैं?” हालांकि कुछ लोगों ने उनका बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकांश लोगों ने अभिनेता की “घृणित और अनुचित” टिप्पणी की निंदा की।

 