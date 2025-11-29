Punjab Breaking News : पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव का एलान

14 दिसंबर को होंगे चुनाव, आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के सामान्य चुनावों की घोषणा कर दी है। यह चुनाव 14 दिसंबर को होंगे और परिणाम 17 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। आचार संहिता की प्रति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चुनाव आयोग की इस घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों की सक्रियता एक बार फिर से बढ़ जाएगी। क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले होने वाला हर चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए किसी परीक्षा से कम होने वाला नहीं है।

इस तरह रहेगा चुनाव का शेड्यूल

राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार इन चुनावों के लिए उम्मीदवार एक दिसंबर (सोमवार) को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन भरने की अंतिम तिथि चार दिसंबर (गुरुवार) होगी। नामांकन पत्रों की जांच पांच दिसंबर (शुक्रवार) को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि छह दिसंबर (शनिवार) शाम तीन बजे तक होगी। सभी नामांकन पत्रों के साथ निर्धारित शपथ-पत्र तथा यदि उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित राजनीतिक दल का आधिकारिक पत्र संलग्न होना आवश्यक है।

बैलेट पेपर से होगा चुनाव

ुचुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान 14.12.2025 (रविवार) को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। पोल की गई वोटों की गिनती 17 दिसंबर (बुधवार) को स्थापित गिनती केंद्रों पर की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह चुनाव 23 जिला परिषदों के 357 जोनों तथा 154 पंचायत समितियों के 2863 जोनों के सदस्यों (प्रति जोन 1 सदस्य) के लिए कराया जाएगा। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1,36,04,650 है, जिनमें 71,64,972 पुरुष, 64,39,497 महिलाएँ और 181 अन्य मतदाता शामिल हैं।

इन चुनावों के लिए सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए कुल 19,181 बूथ स्थापित किए गए हैं। अन्य विवरण साझा करते हुए उन्होंने बताया कि आयोग ने जिला परिषद उम्मीदवार के लिए व्यय सीमा 2,55,000/रुपए तथा पंचायत समिति उम्मीदवार के लिए 1,10,000/रुपए निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि लगभग 96,000 कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। प्रत्येक जिले में चुनावों की सुव्यवस्थित निगरानी के लिए एक आईएएस/सीनियर पीसीएस अधिकारी को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा।

