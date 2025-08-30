Anniversary of Major Dhyan Chand : हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में 31 अगस्त को भीम स्टेडियम में निकाली जाएगी

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी होंगी साइक्लोथॉन यात्रा में मुख्य अतिथि

भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ और बवानीखेड़ा से विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि होंगे विशिष्ट अतिथि

Anniversary of Major Dhyan Chand(आज समाज) भिवानी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय भीम स्टेडियम में 31 अगस्त रविवार को सुबह दस बजे विशेषकर युवाओं को खेलों से जोड़ने और नशे से दूर रहने के संदेश को लेकर एक साइक्लोथॉन यात्रा निकाली जाएगी।

महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी साइक्लोथॉन यात्रा में मुख्य अतिथि होंगी। भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ और बवानीखेड़ा से विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। साइक्लोथॉन यात्रा में हजारों की संख्या में युवा, खिलाड़ी और आमजन शामिल होंगे।

मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस 29 से 31 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा

ये जानकारी एसडीएम महेश कुमार ने शनिवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में साइक्लोथॉन यात्रा को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए दी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस 29 से 31 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में भिवानी के भीम स्टेडियम में भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें हजारों की संख्या में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ही 31 अगस्त को प्रदेशभर में साइक्लोथॉन यात्राएं निकाली जाएंगी। इसी कड़ी में भिवानी के भीम स्टेडियम में भी साइक्लोथॉन यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में खिलाड़ी, युवा, आमजन और अधिकारी-कर्मचारी भाग लेंगे। इस दौरान खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंंगी।

यातायात पुलिस को रूट पर यातायात नियंत्रित करने के निर्देश दिए

एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग को साईक्लोथॉन यात्रा के दौरान यातायात पुलिस को रूट पर यातायात नियंत्रित करने, एंबूलेंस और प्राथमिक उपचार किट का प्रबंध रखने, जनस्वास्थ्य विभाग को पानी का प्रबंध करने, अग्रिशमन विभाग को फायर ब्रिगेड गाड़ी साथ रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा एसडीएम ने शिक्षा विभाग, और उच्चतर शिक्षा विभाग, नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी, जिला रेडक्रॉस सोसायटी, खेल विभाग को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक संख्या में युवा साइकिल सहित शामिल हों।

साईक्लोथॉन यात्रा भीम स्टेडियम में शुरु होगी

उन्होंने बताया कि साईक्लोथॉन यात्रा भीम स्टेडियम में शुरु होगी, जो हांसी रोड़ से होते हुए बासिया भवन, हांसी गेट, जेबी गुप्ता अस्पताल के सामने से चिडिय़ाघर मोड से भीम स्टेडियम में संपन्न होगी। एसडीएम ने विशेषकर शहर के युवाओं से साइक्लोथॉन यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने को आह्वान किया है।

बैठक में जिला खेल अधिकारी सतेंद्र कुमार, प्राचार्य मंजीत सिंह, यातायात एसएचओ सुरेश कुमार, डॉ. राकेश कुमार, कोच विद्यानंद, नेहरू युवा केंद्र अधिकारी जितेेंद्र सैनी, अग्निशमन विभाग से रामनारायण सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

