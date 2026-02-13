Ankita Lokhande Dance: कृष्णा के साथ अंकिता लोखंडे का धमाकेदार डांस, ‘देवर-भौजी’ की जोड़ी ने लूटी महफिल

Ankita Lokhande Dance: अंकिता लोखंडे और विक्की जैन लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और उनका मज़ा बरकरार है—खासकर अंकिता का। सेट से एक नया वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें अंकिता कृष्णा अभिषेक के साथ डांस करती दिख रही हैं। उनकी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ने एक बार फिर दिल जीत लिया है, और फैंस “देवर-भाभी” की जोड़ी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

अंकिता और कृष्णा ने स्टेज पर आग लगा दी

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)

अंकिता लोखंडे और विक्की जैन लाफ्टर शेफ्स 3 में वापसी कर रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में, उन्होंने शो में अपनी जर्नी के बारे में खुलकर बात की और बताया कि वे इसका हिस्सा बनना कितना मिस कर रहे थे। उन्होंने उन ट्रोल्स को भी जवाब दिया जो दावा करते हैं कि शो स्क्रिप्टेड है और टीम के साथ अपने मजबूत बॉन्ड के बारे में बात की। विक्की ने परिवार शुरू करने के प्लान के बारे में भी खुलकर बात की।

इस बीच, सेट से एक मज़ेदार डांस वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें अंकिता और कृष्णा एक साथ डांस करते दिख रहे हैं। फैंस उनकी केमिस्ट्री को पसंद कर रहे हैं और उनकी तारीफ़ कर रहे हैं।

वीडियो में, अंकिता हरे रंग की ड्रेस पहने दिख रही हैं, जबकि कृष्णा काले रंग में डैशिंग लग रहे हैं। दोनों पूरी एनर्जी के साथ डांस कर रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों को इम्प्रेस किया है।

फैंस उनकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे

सोशल मीडिया यूज़र्स ने तुरंत रिएक्शन दिया। एक फैन ने लिखा, “भाभी-देवर की जोड़ी बस कमाल की है।” दूसरे ने कमेंट किया, “यह भैया-भाभी की जोड़ी हमेशा खुश रहे।” एक यूज़र ने कहा, “हमें ये देवर-भाभी रील्स देखना बहुत पसंद है।”

एक फैन ने तो वीकेंड पर कलर्स पर एक स्पेशल सेलिब्रिटी एपिसोड की रिक्वेस्ट भी की और कहा कि वे लाफ्टर शेफ़्स में नमिक पॉल को गेस्ट के तौर पर देखना पसंद करेंगे, और कहा कि इससे फैंस बहुत खुश होंगे।

शो में वापसी पर अंकिता

इससे पहले, अंकिता ने शो में वापस आने के बारे में बात की थी और कहा था, “पुरानी कास्ट वापस आ गई है, तो और क्या चाहिए? लाफ्टर शेफ्स एक ऐसा सेट है जहाँ ऐसा लगता ही नहीं कि हम शूटिंग कर रहे हैं। यह घर जैसा लगता है। आज सुबह हमें डांटा गया क्योंकि हमने किसी की नहीं सुनी। भारती और हरपाल तो गुस्से में सेट छोड़कर चले गए। हम उन बच्चों की तरह हैं जो किसी की नहीं सुनते, और इसीलिए सेट बिल्कुल घर जैसा लगता है।”

उन्होंने आगे कहा कि सेट पर कोई टिपिकल शूटिंग का माहौल नहीं होता। सब लोग दोस्तों की तरह मिलते हैं, बातें करते रहते हैं, हँसते हैं, और नॉन-स्टॉप मस्ती करते हैं, जैसे वे बहुत समय से मिले ही न हों।

क्या ‘लाफ्टर शेफ्स’ स्क्रिप्टेड है?

शो के स्क्रिप्टेड होने के दावों का जवाब देते हुए, अंकिता ने कहा, “यह बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है—एक परसेंट भी नहीं। ट्रोल करना उनका काम है, और इग्नोर करना उनका काम है।