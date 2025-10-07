Ankita Lokhande Bold Photos: अंकिता लोखंडे ने बोल्डनेस से उड़ाए होश, रिवीलिंग ड्रेस में दिखाया कातिलाना अंदाज़

Ankita Lokhande Bold Photos : टीवी और बॉलीवुड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे अपने शानदार लुक और ग्लैमरस व्यक्तित्व से लोगों का ध्यान खींचने में कभी असफल नहीं होतीं। सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहने के लिए जानी जाने वाली इस दिवा ने एक बार फिर अपने नवीनतम फोटोशूट से इंटरनेट पर धूम मचा दी है। उनके बोल्ड और सिज़लिंग अवतार ने फैन्स को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया है।

अंकिता ने अपने परफेक्ट कर्व्स दिखाए

View this post on Instagram A post shared by Ankita Lokhande jain (@lokhandeankita)

अपनी नई तस्वीरों में, अंकिता को एक आकर्षक नारंगी रंग का ऑफ-शोल्डर आउटफिट पहने हुए देखा जा सकता है, जिसमें वह आत्मविश्वास से अपने सुडौल फिगर को दिखा रही हैं। उनके कामुक पोज़ और कातिलाना अंदाज़ ने दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। फैन्स उनकी बोल्डनेस और खूबसूरती की तारीफ़ करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं।

फैंस ने कमेंट्स पर प्यार की बाढ़ ला दी

अंकिता के इंस्टाग्राम पोस्ट का कमेंट सेक्शन तारीफ़ों और दिल वाले इमोजी से भरा पड़ा है। एक फैन ने लिखा, “खूबसूरत”, तो दूसरे ने आग वाले इमोजी डालते हुए लिखा, “बहुत हॉट!” किसी ने तो उन्हें “मेरी अब तक की सबसे पसंदीदा अभिनेत्री” तक कह डाला।

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ

ज़्यादातर प्रशंसकों ने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया, वहीं कुछ यूज़र्स ने दावा किया कि तस्वीरें AI द्वारा बनाई गई लग रही हैं, जिससे ऑनलाइन एक छोटी सी बहस छिड़ गई। हालाँकि, इससे उनके प्रशंसकों को उनके शानदार लुक और फ़ैशन सेंस की तारीफ़ करने से नहीं रोका जा सका।

अंकिता के सफ़र पर एक नज़र

टीवी से बॉलीवुड में सफलतापूर्वक कदम रखने वाली अंकिता, इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बनी हुई हैं। निजी जीवन की बात करें तो, उन्होंने 2021 में बिज़नेसमैन विक्की जैन से शादी की।

अपने नवीनतम फोटोशूट के साथ, अंकिता लोखंडे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह एक निर्विवाद स्टाइल आइकन और एक सच्ची सोशल मीडिया सनसनी क्यों हैं।