Anjali Raghav and Sapna Choudhary Controversy: अंजलि राघव का सपना चौधरी पर पलटवार! बोलीं- मेरे गानों पर नाचकर बनीं फेमस, अब वही मुझे...

Anjali Raghav and Sapna Choudhary controversy: हरियाणवी मनोरंजन जगत की दो प्रमुख अभिनेत्रियों – सपना चौधरी और अंजलि राघव – के बीच चल रहे तनाव ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया है। एक पॉडकास्ट के दौरान सपना द्वारा अंजलि पर की गई हालिया टिप्पणियों के बाद, अंजलि ने अब इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

सपना चौधरी को अंजलि राघव का तीखा जवाब

अपने लोकप्रिय हरियाणवी गानों और प्रस्तुतियों के लिए जानी जाने वाली अंजलि राघव ने दावा किया है कि सपना चौधरी को शुरुआती प्रसिद्धि उनके गानों पर परफॉर्म करने से मिली। अंजलि ने कहा, “सपना मेरे गानों जैसे पतली कमर और सॉलिड बॉडी पर डांस करके मशहूर हुईं। उस समय, वह अपने गाने नहीं गा रही थीं – वह बस एक स्टेज डांसर थीं। उन दो गानों ने उन्हें पहचान दिलाई।”

किस वजह से हुआ झगड़ा?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब सपना चौधरी ने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और अंजलि राघव के बीच वायरल घटना पर टिप्पणी की। लखनऊ में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान, पवन सिंह ने कथित तौर पर मंच पर अंजलि के साथ दुर्व्यवहार किया। बाद में, सपना ने कहा कि अंजलि को बाद में प्रतिक्रिया देने के बजाय उसी समय विरोध करना चाहिए था।

सपना ने यह भी बताया कि हालाँकि उन्होंने खुद पवन सिंह के साथ काम किया है, लेकिन उनका अनुभव सकारात्मक और पेशेवर रहा। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने पवन सिंह से एक गाने की कुछ पंक्तियाँ बदलने के लिए कहा था, और उन्होंने तुरंत सम्मानपूर्वक सहमति दे दी।

“सपना को मेरा साथ देना चाहिए था” – अंजलि राघव

अंजलि ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, “एक हरियाणवी कलाकार होने के बावजूद, सपना ने मेरा साथ नहीं दिया। जब किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है, तो दूसरी महिला को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उससे सवाल नहीं करना चाहिए। पवन सिंह के व्यवहार की निंदा करने के बजाय, उन्होंने मुझे ही दोषी ठहराने की कोशिश की।” अंजलि के प्रशंसकों ने पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में भी खूब चर्चा की और सवाल किया कि सपना ने एक साथी महिला कलाकार के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया।

अंजलि का भावनात्मक जवाब

अपनी प्रतिक्रिया जारी रखते हुए, अंजलि ने कहा, “सपना मुझसे कह रही हैं कि मुझे तुरंत बोलना चाहिए था, लेकिन जब उनके सामने ऐसे हालात आए, तो उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। कई बार उनके शोज़ के दौरान लोगों ने हदें पार कीं, लेकिन उन्होंने तब कोई विरोध नहीं किया। अब वह मुझे सलाह दे रही हैं।”

अंजलि ने आगे कहा, “लोग स्टेज शोज़ के दौरान उन पर पैसे फेंकते थे—यहाँ तक कि उनके सूट के अंदर भी पैसे डाल देते थे—और उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। तो अब अचानक यह नैतिक पुलिसिंग क्यों?”

“काँच के घरों में रहने वालों को पत्थर नहीं फेंकने चाहिए”

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, अंजलि ने सपना पर निशाना साधते हुए लिखा, “काँच के घरों में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सपना कम से कम यह तो कह सकती थीं कि पवन सिंह ने जो किया वह गलत था।

सपना चौधरी पर आरोप

अंजलि ने सपना पर हरियाणवी इंडस्ट्री की दूसरी उभरती हुई महिला कलाकारों को दबाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। अंजलि ने आरोप लगाया, “सपना किसी और लड़की को कामयाब होते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकतीं। उन्हें हर उस मेहनती महिला से परेशानी है जो अपने करियर में आगे बढ़ रही है। वह नए चेहरों को उभरने नहीं देतीं।”

उन्होंने यह भी दावा किया कि सपना लोकप्रिय गायिका-नर्तकी प्रांजल दहिया के बहिष्कार अभियान में शामिल थीं। उन्होंने कहा, “जब प्रांजल मशहूर होने लगीं, तो सपना ने एक बैठक की योजना बनाई जहाँ लोगों ने उन्हें हरियाणा में काम न करने देने का फैसला किया।”

“पवन सिंह के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है” – अंजलि के कड़े शब्द

भोजपुरी अभिनेता के बारे में बात करते हुए, अंजलि ने कहा, “पवन सिंह ने सपना के साथ भले ही अच्छा व्यवहार किया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सभी के प्रति सम्मानजनक हैं। वह विवादास्पद व्यवहार के लिए जाने जाते हैं और पहले भी लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर चुके हैं।”

उद्योग में फूट

इस तीखी बहस ने क्षेत्रीय मनोरंजन उद्योग में चल रही प्रतिद्वंद्विता को उजागर कर दिया है। प्रशंसक अब बँट गए हैं – कुछ लोग सपना के बेबाक विचारों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य अंजलि के खुलकर बोलने के समर्थन में हैं। फिलहाल, अंजलि राघव के ताजा बयानों पर न तो सपना चौधरी और न ही पवन सिंह ने आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया दी है।