Anjali Arora Boyfriend: अंजलि अरोड़ा के मंगेतर पर गिरी गाज! फर्जी MLA पास के साथ पुलिस ने दबोचा

Anjali Arora Boyfriend: पूरा देश जब गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब पूरे भारत में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में, बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस टीमें गाड़ियों की सघन चेकिंग कर रही थीं। ऐसी ही एक चेकिंग के दौरान, पुलिस ने एक कार को रोका, जिस पर लगे फर्जी MLA पास की वजह से शक हुआ। जांच के बाद, पुलिस ने पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा के मंगेतर आकाश संसनवाल को गिरफ्तार कर लिया।

मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर पुलिस चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आकाश संसनवाल को रविवार को मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर काशी टोल प्लाजा के पास, परतापुर पुलिस स्टेशन इलाके से गिरफ्तार किया गया। घटना के समय, पुलिस रूटीन सुरक्षा जांच कर रही थी।

आकाश अपनी स्कॉर्पियो कार से दिल्ली से मेरठ जा रहा था, जिस पर एक MLA पास लगा हुआ था। जब पुलिस ने कार रोकी और डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तो पास फर्जी पाया गया, जिसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया।

पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की

मेरठ पुलिस ने पुष्टि की है कि दिल्ली के कटवारिया सराय के रहने वाले आकाश संसनवाल को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि फर्जी सरकारी पास के इस्तेमाल या दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर गणतंत्र दिवस जैसे हाई-सिक्योरिटी मौकों पर।

पुलिस ने यह भी बताया कि आकाश संसनवाल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डांसर और मॉडल हैं। उनकी गिरफ्तारी के साथ, अधिकारियों ने बताया कि अब तक 16 वाहन मालिकों के खिलाफ इन उल्लंघनों के लिए कार्रवाई की गई है:

फर्जी MLA/MP पास का इस्तेमाल

गाड़ियों की काली खिड़कियां

अन्य ट्रैफिक और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आने वाले दिनों में भी चेकिंग जारी रहेगी।

अंजलि अरोड़ा कौन हैं?

अंजलि अरोड़ा एक जानी-मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो ‘कच्चा बादाम’ गाने पर अपने वायरल वीडियो से मशहूर हुईं। बाद में वह कंगना रनौत के रियलिटी शो ‘लॉक अप’ में नज़र आईं, जहाँ मुनव्वर फारूकी के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी अटेंशन मिला। समय के साथ, अंजलि ने एक मजबूत फैन बेस बनाया है और कई म्यूजिक वीडियो में काम किया है, जिससे वह एक पॉपुलर डिजिटल स्टार बन गई हैं।

अंजलि अरोड़ा के मंगेतर की गिरफ्तारी से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। पुलिस अपनी जांच जारी रखे हुए है, वहीं अधिकारियों ने सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि फर्जी पहचान पत्र और VIP सुविधाओं का दुरुपयोग न हो। यह मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है, और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

