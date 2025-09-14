Anjali Arora Hot Video: अंजली अरोड़ा का हॉट डांस वायरल! बोल्ड मूव्स देख फैंस भी रह गए हक्के-बक्के

Anjali Arora Hot Video, (आज समाज), नई दिल्ली: “कच्चा बादाम गर्ल” के नाम से मशहूर सोशल मीडिया सनसनी अंजलि अरोड़ा एक बार फिर सुर्खियाँ बटोर रही हैं। नेहा कक्कड़ के गाने “तू प्यासा है” पर उनका लेटेस्ट डांस रील वायरल हो गया है, जिसने फैन्स को हैरान कर दिया है।

सिज़लिंग ब्लू आउटफिट में बोल्ड डांस

इस क्लिप में, अंजलि ने एक सिज़लिंग ब्लू आउटफिट पहना है और बोल्ड मूव्स कर रही हैं, जिसने उनकी बोल्डनेस को और भी बढ़ा दिया है। जहाँ कई फैन्स उनके हॉट परफॉर्मेंस की तारीफ़ कर रहे हैं, वहीं कुछ सोशल मीडिया पर उन्हें “सारी शर्म भूल जाने” के लिए ट्रोल कर रहे हैं।

कक्कड़ ने भी दी प्रतिक्रिया

दिलचस्प बात यह है कि खुद नेहा कक्कड़ ने भी वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक तीखा कमेंट किया: “बाप रे, बहुत हॉट!” फैन्स ने कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी की बाढ़ ला दी और अंजलि के डांस को “बहुत हॉट” बताया।

यह पहली बार नहीं है जब अंजलि ने विवाद खड़ा किया है – अपने प्रसिद्ध कच्चा बादाम रील से लेकर अपने संगीत वीडियो और बोल्ड दिखावे तक, वह अक्सर आकर्षण का केंद्र बनी रही हैं।