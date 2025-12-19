Payal Gaming Video विवाद में Anjali Arora की एंट्री, बयान ने हिला दिया सोशल मीडिया

Payal Gaming Video: पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पायल गेमिंग एक बड़े ऑनलाइन विवाद के केंद्र में आ गई हैं, जब उनसे जुड़ा एक वीडियो कथित तौर पर वायरल हो गया। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो दुबई का है, हालांकि, पायल ने इससे किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार किया है और साफ किया है कि वायरल क्लिप का उनसे कोई लेना-देना नहीं है। जबकि सोशल मीडिया यूजर्स लगातार आक्रामक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पायल को अब साथी इंटरनेट सेंसेशन अंजलि अरोड़ा का समर्थन मिला है।

अंजलि अरोड़ा ने अपने दर्दनाक अनुभव को याद करते हुए एक लंबी, इमोशनल पोस्ट शेयर की और पायल गेमिंग के समर्थन में मजबूती से खड़ी रहीं। आइए देखें कि अंजलि ने क्या कहा।

अंजलि अरोड़ा पायल गेमिंग के समर्थन में आईं

अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर, अंजलि अरोड़ा ने पायल गेमिंग के वायरल वीडियो से जुड़े विवाद पर एक डिटेल पोस्ट शेयर की। अपनी पोस्ट में, अंजलि ने बताया कि कैसे एक घटना किसी की ज़िंदगी पर लंबे समय तक रहने वाला निशान छोड़ सकती है।

“वह ट्रॉमा कभी सच में नहीं जाता”

अपने इमोशनल नोट में, अंजलि ने लिखा, “तीन साल पहले, एक फेक MMS मेरे नाम से जोड़ा गया था, और मुझे गंभीर ट्रॉमा से गुजरना पड़ा था। आज पायल के साथ भी ऐसा ही कुछ होते देखकर वे दर्दनाक यादें फिर से ताज़ा हो गईं। लोगों को एहसास नहीं होता कि उनके काम कितने नुकसानदायक हो सकते हैं।”

“उनके लिए, यह सिर्फ एक मिनट का मनोरंजन है”

अपनी पोस्ट जारी रखते हुए, अंजलि ने कहा कि ऐसे वीडियो दर्शकों के लिए “एक मिनट का मनोरंजन” हो सकते हैं, लेकिन वे इसमें शामिल व्यक्ति के लिए सालों का ट्रॉमा बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि फेक विवाद के कारण उन्हें कई प्रोजेक्ट्स से हटा दिया गया था और आज भी उस वायरल क्लिप की वजह से उन्हें प्रोफेशनल ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है।

अंजलि ने अपने वायरल वीडियो के बुरे अनुभव को याद किया

अंजलि ने आगे बताया कि अब भी उन्हें कमेंट सेक्शन में गंदे कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। उनके अनुसार, लोग गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गलत सवाल पूछते हैं, और उन्हें अपमानजनक नामों से बुलाते हैं – बिना यह सोचे कि दूसरे व्यक्ति पर इसका मानसिक असर क्या होगा।

“कोई भी महिला इसकी हकदार नहीं है”

अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए, अंजलि ने कहा कि यह बहुत परेशान करने वाला है कि लोग कितनी जल्दी झूठी कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं और जजमेंटल हो जाते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी महिला को बिना वेरिफ़ाई किए या फ़र्ज़ी कंटेंट के आधार पर ऐसी बेइज्ज़ती और उत्पीड़न से गुज़रना नहीं चाहिए।

क्या अंजलि अरोड़ा का वीडियो असली था?

यह बताना ज़रूरी है कि अंजलि अरोड़ा को पहले भी इसी तरह के विवाद का सामना करना पड़ा था, जब कथित तौर पर उनके बॉयफ्रेंड के साथ एक इंटीमेट सिचुएशन में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। अंजलि ने दावा किया था कि वह क्लिप डीपफेक थी, हालांकि सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स उसकी सच्चाई पर सवाल उठाते रहे।

क्या पायल गेमिंग का वीडियो भी डीपफेक है?

दूसरी ओर, पायल गेमिंग ने पहले ही इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी है और साफ़ तौर पर कहा है कि उनका वायरल वीडियो से कोई लेना-देना नहीं है। सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स यह भी दावा कर रहे हैं कि यह क्लिप डीपफेक है।

एक बार फिर, अंजलि अरोड़ा के मज़बूत शब्दों ने ऑनलाइन ट्रोलिंग, डीपफेक कंटेंट और ऐसे विवादों से होने वाले गंभीर मानसिक नुकसान – खासकर महिलाओं पर – के बारे में बहस को फिर से शुरू कर दिया है।