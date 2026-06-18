Aniruddhacharya Reacts To 370 Biryani Row: अनिरुद्धाचार्य ने लगाई फटकार, ‘370 रुपये बिरयानी’ विवाद पर कही बड़ी बात

Aniruddhacharya Reacts To 370 Biryani Row: स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, भले ही इसमें शामिल लोगों ने माफी मांग ली हो। इस बहस पर अब मशहूर आध्यात्मिक गुरु और कहानी सुनाने वाले अनिरुद्धाचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिन्होंने कॉमेडी में वल्गरिटी के बढ़ते कल्चर की खुलकर आलोचना की है।

यह मामला तब शुरू हुआ जब प्रणित मोरे के शो के एक वायरल क्लिप में एक आदमी एक महिला के बारे में विवादित टिप्पणी कर रहा था जिसे वह डेट पर ले गया था। इन कमेंट्स से ऑनलाइन गुस्सा भड़क गया, जिससे काफी आलोचना हुई और कानूनी कार्रवाई भी हुई। हालांकि बाद में कॉमेडियन और उस व्यक्ति दोनों ने माफी मांगी और अफसोस जताया, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

अनिरुद्धाचार्य ने युवा दिमाग पर असर को लेकर चिंता जताई

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इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, अनिरुद्धाचार्य ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में अपने विचार शेयर किए। उन्होंने एंटरटेनमेंट के नाम पर जिस तरह के मैसेज प्रमोट किए जा रहे हैं, उस पर चिंता जताई और सवाल उठाया कि ऐसे कंटेंट का समाज, खासकर युवा दर्शकों पर क्या असर पड़ सकता है।

आध्यात्मिक गुरु के अनुसार, जब आपत्तिजनक जोक्स और बेमतलब की बातों को कॉमेडी के तौर पर नॉर्मल बना दिया जाता है, तो वे आसानी से इंप्रेस होने वाले दर्शकों के बीच गलत सोच बनाने का रिस्क उठाते हैं। उन्होंने कहा कि एंटरटेनमेंट को बेइज्ज़ती वाले बर्ताव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए या इंसानी रिश्तों को लेन-देन तक नहीं कम करना चाहिए।

मॉडर्न कॉमेडी की दिशा पर सवाल

अपनी बातों के दौरान, अनिरुद्धाचार्य ने स्टैंड-अप कॉमेडी में शॉक वैल्यू और सेंसेशनलिज़्म के बढ़ते ट्रेंड की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ह्यूमर के कुछ तरीके नैतिक सीमाओं को पार कर रहे हैं और सामाजिक मूल्यों में गिरावट ला रहे हैं।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पब्लिक हस्तियों और परफॉर्मर्स को अपने मैसेज का ध्यान रखना चाहिए, खासकर तब जब उनका कंटेंट सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए बड़ी संख्या में दर्शकों तक पहुँचता है।

पब्लिक में डबल स्टैंडर्ड का दावा

अनिरुद्धाचार्य ने यह भी आरोप लगाया कि जब आध्यात्मिक गुरु नैतिकता, अनुशासन या सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में बोलते हैं, तो उन्हें अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता है, जबकि कॉमेडी के नाम पर की गई विवादित बातों पर तुलनात्मक रूप से कम ध्यान दिया जाता है।

उन्होंने सवाल किया कि क्या समाज गलत मज़ाक के प्रति ज़्यादा सहनशील हो रहा है, जबकि साथ ही ज़िम्मेदारी और संयम की वकालत करने वाली आवाज़ों को खारिज कर रहा है।

सोशल मीडिया पर बहस जारी है

इस विवाद ने कॉमेडी की सीमाओं, बोलने की आज़ादी और सामाजिक ज़िम्मेदारी के बारे में ऑनलाइन एक बड़ी चर्चा शुरू कर दी है। जहाँ कुछ यूज़र्स ने कॉमेडियन के हदें पार करने के अधिकार का बचाव किया है, वहीं दूसरों का मानना ​​है कि अपमानजनक रवैये को बढ़ावा देने वाले चुटकुलों को नॉर्मल नहीं माना जाना चाहिए।

इस मुद्दे पर लगातार कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आज के डिजिटल युग में कॉमेडी को मंज़ूरी देने वाली बात क्या है, इस पर बहस जल्द खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।