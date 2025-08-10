Aniruddhacharya on Bollywood: अनिरुद्धाचार्य का फिल्म इंडस्ट्री पर वार! “बॉलीवुड ने अश्लीलता परोसी, तब विरोध क्यों नहीं…?”

Aniruddhacharya on Bollywood: आज समाज, नई दिल्ली: कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पिछले कुछ दिनों से अपने एक विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। कथा के दौरान 25 साल की कुछ लड़कियों को लेकर दिए गए उनके अभद्र कमेंट ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल्स के निशाने पर ला दिया। विवाद बढ़ने पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर सफाई दी और साथ ही बॉलीवुड पर जमकर निशाना साधा।

बॉलीवुड ने तो श्रीकृष्ण के चरित्र पर सवाल खड़े किए

अनिरुद्धाचार्य ने ‘मुंह मारने’ वाले अपने कमेंट पर कहा— “अगर मैंने सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, तो पूज्य प्रेमानंदी जी महाराज के शब्द तो सही थे। उनका विरोध क्यों किया गया? बॉलीवुड ने तो श्रीकृष्ण के चरित्र पर सवाल खड़े किए, उस वक्त विरोध क्यों नहीं हुआ?” इसी दौरान उन्होंने बॉलीवुड के कई कलाकारों पर निशाना साधा और रणवीर सिंह का नाम भी लिया।

“बॉलीवुड ने देश को अंग्रेजों-मुगलों से ज्यादा नुकसान पहुंचाया”

जब उनसे पूछा गया कि वह अक्सर बिग बॉस, अमिताभ बच्चन या अन्य सितारों पर टिप्पणी क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा— “जो गलत करेगा, उसके लिए गलत बोला जाएगा। जितना नुकसान इस देश को अंग्रेजों ने और मुगलों ने पहुंचाया, उससे ज्यादा नुकसान बॉलीवुड ने किया है।”

“बहन-बेटियों को छोटे कपड़ों में दिखाकर अश्लीलता फैलाई”

अनिरुद्धाचार्य ने बॉलीवुड पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा— “बॉलीवुड ने बहन-बेटियों को छोटे कपड़े पहनाकर फिल्में बनाईं। इस सभ्य समाज में ऐसी अश्लीलता परोसी गई, क्या वह सही थी? महिलाओं को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था? एक अभिनेत्री ने तो पूरे कपड़े उतारकर फोटोशूट कराया, मैंने उसका विरोध किया। क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए था?”

रणवीर सिंह और गुटखा-ऑनलाइन गेमिंग पर तंज

अनिरुद्धाचार्य ने बिना नाम लिए रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ऐसे फोटोशूट समाज में गलत संदेश देते हैं। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड को गुटखा ब्रांड्स के विज्ञापन और ऑनलाइन जुआ/रमी ऐप्स के प्रमोशन के लिए भी जिम्मेदार ठहराया।