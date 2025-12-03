विज ने एआई वीडियो पर कांग्रेस को घेरा, बोले- छोटे काम करने वालों का अपमान कर रही कांग्रेस, मैंने भी पहले पोस्टर लगाए है

Minister Anil Vij, (आज समाज), चण्डीगढ़ : कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाय वाला एक AI जनरेटेड वीडियो एक्स पर ट्वीट किया है जिस पर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कड़ा पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने अगर ऐसा वीडियो डाला है तो कांग्रेस ने करोड़ों व गरीब लोगों का अपमान किया है, कोई भी आदमी छोटे से छोटा काम करके भी ऊपर जा सकता है जो हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती है लेकिन कांग्रेस इसको लात मारने में लगी हुई है।

अनेकों लोग है जो छोटे-छोटे काम करके ऊपर तक आए

आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि वह भी पहले पोस्टर लगाया करते थे लेकिन आज मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अनेकों लोग है जो छोटे-छोटे काम करके ऊपर तक आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ऐसा कर रही है तो वह प्रजातांत्रिक तरीके, प्रजातांत्रिक सिस्टम और प्रजातांत्रिक व्यवस्था का घोर अपमान कर रही है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि हिंदुओं के आखिर हजारों भगवान हैंबयान पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे कितने भी भगवान हो लेकिन दृष्टि एक ही है, हमारी भावना एक है, हमारा उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव एक ही है। मंत्री अनिल विज ने व्यंग करते हुए कहा कि जो रात को मुर्दाघर में जाकर घूमते हैं उन्हें ही विभिन्न भगवान नजर आते होगे। हमारे लिए तो सब एक ही है, हमारे इतने सारे भगवान मिलकर नास्तिकों का दिमाग भी ठीक कर देंगे।

‘हर शब्द का अर्थ होता है, नाम से ही स्पष्ट होता है कार्यालय कौन सा है’

प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी राज्य भवनों का नाम लोक भवन करने का निर्णय लिया है जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि नाम हमारी भाषा में नाउन (संज्ञा) नहीं होते बल्कि एडजेक्टिव (विशेषण) होते हैं, हर शब्द का अर्थ होता है इसलिए उसका यह नाम रखा गया है। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह कौन सा कार्यालय है।

“तुम्हारे इरादों को हिंदुस्तान की जनता कुचल देगी”

मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि लोगों को पता होना चाहिए कि जिहाद क्या है और कितनी तरह का है जिस पर ऊर्जा मंत्री विज ने कहा कि ये देश में दंगे करवाना चाहते हैं, जिहाद का मतलब उन्हें नहीं बल्कि हमें पता है। जिहाद का नाम लेकर न जाने कितने निर्दोष लोगों, सैनिकों व अधिकारियों की बलि दे दी। मंत्री अनिल विज ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि “मदनी तुम्हारे इरादों को हिंदुस्तान की जनता कुचल कर रख देगी, हिंदुस्तान की एकता और हिंदुस्तान के लोगों का देश के प्रति समर्पण तुम्हारे नापाक इरादों को किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे”।

हिमाचल विधायकों को नहीं मिली सैलरी

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की आर्थिक स्थिति वहां पर इतनी कमजोर हो गई है कि कई महीनो से विधायकों को तनख्वाह नहीं मिली जिस पर बोलते हुए ऊर्जा मंत्री विज ने कहा कि यह राहुल गांधी का अर्थशास्त्र है, राहुल गांधी जिस प्रकार का शासन पद्धति देना चाहते हैं, हालांकि जिसका उन्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। राहुल गांधी लगभग 80 से 90 चुनाव हार चुके हैं और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है उनका इतना बुरा हाल है कि वे वेतन देने के पैसे नहीं है।

