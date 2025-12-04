Caste Census पर राहुल गांधी को विज का जवाब- ‘मोदी को समझने के लिए सौ जन्म लेने पड़ेंगे’

By
Anurekha Lambra
-
0
80
Caste Census पर राहुल गांधी को विज का जवाब- 'मोदी को समझने के लिए सौ जन्म लेने पड़ेंगे'
Caste Census पर राहुल गांधी को विज का जवाब- 'मोदी को समझने के लिए सौ जन्म लेने पड़ेंगे'
  • ऊर्जा मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर तीखा हमला- ‘रेणुका चौधरी की भौं-भौं अब कांग्रेस की ऑफिशियल भाषा’
  • जातीय जनगणना पर राहुल गांधी को विज का जवाब- “मोदी को समझने के लिए सौ जन्म लेने पड़ेंगे”
  • ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ पर विपक्ष के आरोप खारिज- विज बोले- योजना ने हरियाणा में सुधार दिखाया
  • रूस राष्ट्रपति के भारत दौरे पर विज ने कहा- “कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर होगी चर्चा”

Caste Census, (आज समाज), चंडीगढ़ : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कई मुद्दों पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उन्हांेने संसद में कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी द्वारा कुत्ता लेकर आने और विशेषाधिकार प्रस्ताव पर उनकी प्रतिक्रिया को लेकर अनिल विज ने पूरे कांग्रेस संगठन को कठघरे में खड़ा किया और कटाक्ष करते हुए कहा कि “रेणुका चौधरी का भौं-भौं करके वहां से जाना इस बात को दिखाता है कि अब यह कांग्रेस की ऑफिशियल भाषा बन गई है।

इसी लिए कुत्ते को लेकर आईं

वह पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, संभवतः इसी लिए कुत्ते को लेकर आईं ताकि देश को दिखाया जा सके कि कांग्रेस के पीछे से कौन बोलता है।” आज मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए विज ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का हवाला देकर कांग्रेस की तुलना को गलत बताया और कहा कि वाजपेयी बढ़ते तेल दामों के विरोध में बैलगाड़ी से आए थे। उन्होंने तंज कसकर सवाल करते हुए कहा कि “आप किसके विरोध में आए हो? आपका कुत्ता किस बात से परेशान है? क्या उसे रोटी नहीं देते, क्या वह प्रोटेस्ट करने आया था?”

जातीय जनगणना पर राहुल गांधी को जवाब

राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार पर जातीय जनगणना को लेकर ठोस योजना न होने के आरोप पर श्री अनिल विज ने कहा कि “राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी को समझने के लिए अभी सौ जन्म और लेने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जो भी काम करते हैं, पूरी योजना और रणनीति के साथ करते हैं।”

हरियाणा यूनिवर्सिटी विवाद पर विज की प्रतिक्रिया

हरियाणा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की घटना को लेकर उठाए प्रश्नों का विज ने कड़ा जवाब दिया और कहा कि “अगर एक जगह कोई गलत घटना हो गई तो इसका अर्थ यह नहीं कि योजना गलत है। अर्थात जहां राम होता है, वहां रावण भी होता है। ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’’ का परिणाम है कि हरियाणा में कन्याओं के जन्म की दर में स्पष्ट सुधार हुआ है। यह योजना कांग्रेस नेताओं के विरोध के बावजूद जारी रहेगी।”

दोनों देशों के नेता कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर करेंगें चर्चा

रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर अनिल विज ने कहा कि “अतिथि देवो भवः – हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोनों देशों के नेता कई महत्वपूर्ण योजनाओं और सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।”

ममता बनर्जी के एसआईआर संबंधित आरोपों पर टिप्पणी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर के डर से आत्महत्याओं के दावों पर विज ने कहा कि यह तथ्यहीन और भ्रामक प्रचार है। उन्होंने कहा कि “ममता बनर्जी अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ऐसी झूठी बातें फैला रही हैं। संविधान स्पष्ट कहता है कि वोट डालने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को है जो भारत का निवासी है। यदि कोई व्यक्ति मृतक है या देश में नहीं रहता तो उसका नाम काटने में क्या आपत्ति है?”

ये भी पढ़ें: Samsung Galaxy Tab A11 हुआ लॉन्च, बजट प्राइस में मिलेंगे तगड़े फीचर्स