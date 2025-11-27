Anil Vij ने दंपत्ति व बेटी से मारपीट मामले में SHO की लगाई फटकार

By
Anurekha Lambra
-
0
60
Anil Vij ने दंपत्ति व बेटी से मारपीट मामले में SHO की लगाई फटकार
Anil Vij ने दंपत्ति व बेटी से मारपीट मामले में SHO की लगाई फटकार
  • बोले – ‘लड़कियां शहर में आ-जा न सके, ये मेरे और तेरे लिए मरना है’
  • ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पुलिस को इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए

Anil Vij, (आज समाज), अम्बाला : प्रदेश के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज अम्बाला में जनसमस्याएं सुनते हुए युवती व उसके परिवार से हुई मारपीट मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए अम्बाला कैंट थाने के एसएचओ को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि “मैं अपने शहर में ये नहीं होने दूंगा, लड़कियां शहर में आ-जा न सके, ये मेरे और तेरे लिए मरना है”। उन्होंने कहा  कि जिन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए और मामले में सख्त कार्रवाई की जाए।

दो युवकों ने उनकी बेटी का पीछा गया और गाली-ग्लोच की

इससे पहले, ऊर्जा मंत्री अनिल विज के समक्ष अम्बाला छावनी हाउसिंग बोर्ड निवासी दंपत्ति ने अपनी शिकायत दी थी। दंपत्ति ने बताया कि उनकी बेटी गत शाम कोचिंग सेंटर से घर वापस लौट रही थी, तभी दो युवकों ने उनकी बेटी का पीछा गया और गाली-ग्लोच की। इस पर युवती ने माता-पिता को तुरंत फोन करके मौके पर बुला लिया। युवती के पिता ने बताया कि उन्होंने मौके से डायल 112 को फोन कर पुलिस बुलाई, कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची मगर इससे पहले ही युवकों ने परिवार के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया।

गोलियों से मारने की धमकी दे रहे थे

इसके बाद वह रात्रि सिविल अस्पताल मेडिकल कराने पहुंचे तो वहां भी 15 युवक इकट्‌ठा हो गए जोकि उन्हें गोलियों से मारने की धमकी दे रहे थे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने इस शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कैंट थाने के एसएचओ को मौके पर तलब किया और मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं पुलिस ने इस मामले में मामला भी दर्ज किया है।

संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश

इससे पहले, मंत्री अनिल विज ने आज अपने आवास पर अन्य समस्याओं को भी सुना। उनके समक्ष बिजली, मारपीट व अन्य शिकायतें आई जिस पर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। गांव मच्छौंडा निवासी महिला ने अपने घर में पीने के पानी का कनेक्शन लगाने में हुई देरी बारे, युवकों द्वारा रोडवेज वर्कशॉप में कुछ वर्ष पहले अपरेंटस करने के बावजूद मेहनताना नहीं मिलने व अन्य शिकायतें आई।

यह भी पढे :  Panipat Sugar Mill के 69वें पिराई सत्र का शुभारंभ 28 को, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करेंगे शिरकत