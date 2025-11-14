बिहार की जागरूक जनता ने जंगलराज को जड़ों से साफ कर दिया है, और कट्टा राज के मुंह मोड़ दिया हैं : अनिल विज

Bihar Election Result, (आज समाज), चण्डीगढ़ : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि ‘‘बिहार का चुनाव पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बडा पैगाम है क्योंकि दुनिया झूठे वादे नहीं चाहती है बल्कि दुनिया काम व विकास चाहती है’’। श्री विज ने कहा कि ‘‘बिहार की जागरूक जनता ने जंगलराज को जड़ों से साफ कर दिया है, और कट्टा राज के मुंह मोड़ दिया हैं तथा बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकास की नीति को स्वीकार किया है’’। विज आज मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

गृह मंत्री अमित शाह, जो आज के युग के चाणक्य

उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो आज के युग के चाणक्य है, की नीति ने काम किया है। ऐसे ही, नीतीश कुमार जी, जिनकी स्वच्छ छवि है और उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं हैं, लोगों ने उनको स्वीकार किया है। विपक्ष द्वारा बिहार चुनाव में एनडीए की जीत न बताकर एसआईआर की जीत बताने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘‘विपक्ष की जीत बिहार के लोगों ने पैरों तले रौंद दी’’।

ये भी पढ़ें: Haryana Weather Update: हरियाणा के बहादुरगढ़ और रोहतक की हवा सबसे जहरीली