Anil Vij, (आज समाज), चंडीगढ़ : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के टविट कि हरियाणा माफियाओं और गैंगों के हवाले है जबकि सरकार हाथ धरे बैठी है पर कड़ा पलटवार किया है। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला रही है। डीजीपी साहब बार-बार आंकड़े भी दे रहे हैँ और लगभग 5 हजार एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ा जा चुका है। मंत्री अनिल विज ने कहा की क्या सुरजेवाला को ये आंकड़े नजर नहीं आते या उनको पढ़ना नहीं आता और वो देखते नहीं की सरकार लगातार क्या कार्यवाई कर रही है।

प्रदेश माफियाओं और गैंगों के हवाले

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, मुख्यमंत्री बातें बुनने में व्यस्त हैं और प्रदेश माफियाओं और गैंगों के हवाले है। नतीजा- देश और विदेश में बैठे गुंडों और गैंगों ने हरियाणा को धमकी, रंगदारी, फ़िरौती वसूली और मनमाने अपराध का अड्डा बना लिया है। गैंगस्टरों के नाम पर फोन कर रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने और आए दिन फायरिंग की वारदातों से राजधानी चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला सहित पूरा दहशत में जीने को मजबूर है।

व्यापारियों, कारोबारियों और आम लोगों की जिंदगी खतरे में

इससे भयावह स्थिति क्या होगी कि अब प्रदेश में कानून का शासन और सरकार का इकबाल नहीं, अपराधियों की बोली और गोली का आतंक है। प्रदेश में व्यापारियों, कारोबारियों और आम लोगों की जिंदगी तो खतरे में है ही, अब सरकार के कर्मचारी और पूर्व अधिकारी भी सुरक्षित नहीं। हरियाणा के शहरों, सड़कों और गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक अपराधी सरेआम दहशत और जुर्म का आतंक फैलाने में लगे हैं, मगर पुलिस प्रशासन सब जानते हुए भी बेखबर बना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी, आखिर कब तक ‘क्राइम कंट्रोल’ के नाम पर सिर्फ हवाबाजी और डायलॉग बाजी करते रहेंगे.. कब तक हरियाणा अपराध के साए में ही सांस लेने को मजबूर रहेगा?

