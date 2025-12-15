Anil Vij Praised PM Modi : बोले – ‘जुग-जुग जिए हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश की तस्वीर बदल दी’

By
Anurekha Lambra
-
0
62
Anil Vij Praised PM Modi : बोले - 'जुग-जुग जिए हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश की तस्वीर बदल दी'
Anil Vij Praised PM Modi : बोले - 'जुग-जुग जिए हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश की तस्वीर बदल दी'
  • कांग्रेस रैली में पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाने पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज का तीखा हमला 
  • बोले “निराश, हताश, हारे हुए लोग ही ऐसी बातें करते हैं”
  • “वोट छापना” शब्दावली याद दिलाकर मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को घेरा: बोले, ईवीएम के आने से कांग्रेस का धंधा बंद
  • यूपी में 4 करोड़ वोट कटने पर मंत्री अनिल विज का वार: “कांग्रेस का जाली वोट तंत्र खत्म हो रहा है”

Anil Vij Praised PM Modi, (आज समाज), चण्डीगढ़ : हरियाणा ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की दिल्ली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश विरोधी नारे लगाने पर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा अपने गिरते हुए स्तर का प्रदर्शन किया गया है। निराशा, हताश, फेल, थके हुए, हारे हुए लोग ही इस प्रकार की बातें करते हैं। वहीं,अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुआएं देते हुए कहा कि “जुग-जुग जिए हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने आज हिंदुस्तान की तस्वीर और सूरते हाल बदल दिया”।

पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी की वजह से देश की साख बढ़ी

आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी की वजह से देश की साख बढ़ी है। विश्व में देश के साथ मधुर संबंध बने हैं। इनके (कांग्रेस) के प्रधानमंत्री मीटिंग में जाकर सो जाया करते थे, कभी बोला ही नहीं करते थे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बयान कि यदि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो भाजपा को एक भी वोट न मिले, के बारे में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि जब मत पत्र से चुनाव होते थे हमने देखा हुआ है कि तब ये कैसे वोट छापते थे।

इस पीड़ा को लेकर कांग्रेस वाले बार-बार रो रहे

उस दौरान चुनाव में एक शब्दावली थी “वोट छापना”, मगर ईवीएम के आने के बाद इनका (कांग्रेस) वह काम बंद हो गया। ये बदमाशों को, माफिया को सेट करके उनसे वोट छपवाया करते थे, छापे जाते थे, तब चुनाव में यह शब्दावली थी। ईवीएम आने से वह खत्म हो गई और इनको ही पीड़ा हो रही है। ये उस दौरान वोट छापने से ही जीतते थे और उनके वोट छापने का धंधा बंद हो गया, इसलिए इस पीड़ा को लेकर कांग्रेस वाले बार-बार रो रहे हैं।

यूपी में 4 करोड़ वोट कटने पर मंत्री अनिल विज का वार

एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग 4 करोड़ वोट कट गए हैं जिस पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां-जहां पर ठीक तरीके से एसआईआर होगा वहां जाली वोटो का तंत्र, जो कांग्रेस ने इतने सालों से बसा रखा था, वह खत्म होता जा रहा है। जाली वोट कांग्रेस ने बनाई थी, इतने वर्षों तक कांग्रेस ने जो राज किया, पता नहीं कौन कौन से भाग में कितनी वोट, इन्होंने बना रखी थी, आज वह वेरीफाई नहीं हो रही और इसलिए वह वोट कट रही है।

सरकार ने गलत आदमियों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चला रखी

वहीं, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के आरोप कि लोग अपनी जान बचाने के लिए मोटी रकम/ फिरौती कहां से दें, पर मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और सरकार ने गलत आदमियों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है। इस मुहिम के तहत लगभग साढ़े पांच हजार लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।

ये भी पढ़ें : Punjab Breaking : मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट के बीच चली गोलियां, मची अफरा-तफरी, प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी की मौत