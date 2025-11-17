Anil Vij Lashed Out At Mehbooba Mufti’s Statement, (आज समाज), चण्डीगढ़ : महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया था कि लाल किले पर जो धमाका हुआ है यह कश्मीर की आवाज है। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज़ तीखी प्रतिक्रिया दी और महबूबा मुफ्ती पर जमकर हमला बोला, विज़ ने कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती लाल किले पर हुए आतंकी हमले पर इस तरह का बयान दे रही है तो वह उग्रवाद का समर्थन कर रही है।

कश्मीर की आवाज सुनाने के लिए देश में जगह-जगह बम विस्फोट करेंगे ?

मंत्री विज ने कहा इन्होंने पहले भी उग्रवाद का समर्थन किया है। इसीलिए वास्तव में यह उग्रवाद की मां है, जो इतनी बड़ी घटना को कश्मीर की आवाज बता रही है। विज ने भड़कते हुए कहा कि इसका मतलब यह कश्मीर की आवाज सुनाने के लिए देश में जगह-जगह बम विस्फोट करेंगे। विज ने आरोप लगाया कि मोहम्मद महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से इस देश की भावनाओं के विरुद्ध बात कर रही है।

जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर की सीएम और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर तीखा प्रहार किया और कहा की कि सरकार भले ही दुनिया के सामने कश्मीर की कोई अलग तस्वीर पेश कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की वास्तविक परेशानियां अब दिल्ली के लाल किले तक गूंज रही हैं, जो ये बताती हैं कि हालात सुधरे नहीं हैं, बल्कि और ही बिगड़े हैं।

सरकार की नीतियों की वजह से आज दिल्ली असुरक्षित

महबूबा मुफ़्ती ने केंद्र सरकार में निशाना साधते हुए कहा आरोप लगाया कि केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था लेकिन उन वादों को निभाने के बजाय अब तो दिल्ली तक असुरक्षा का माहौल फैल गया है। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से आज दिल्ली असुरक्षित है।

देश में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं बची

मुफ्ती ने कहा कि अगर एक पढ़ा-लिखा युवा और वो भी डॉक्टर खुद को आत्मघाती हमलावर बना ले और दूसरों को मार दे, तो ये साफ संकेत है कि देश में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं बची है। ये यह घटना बताती है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था किस बेहद कमजोर हो चुकी है। बता दें की मुफ़्ती के इन्हीं बयानों पर विज भड़क उठे और मुफ़्ती को उग्रवाद की माँ तक कह दिया।

