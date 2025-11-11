बिहार में पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बनने जा रही है : अनिल विज

Aaj Samaaj (आज समाज) Anil Vij : हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दिल्ली में हुए कार बम धमाके को बेहद दुखद बताया और कहा कि यह एक गंभीर घटना है और सुरक्षा एजेंसियां इसकी गहराई से जांच कर रही हैं। विज ने कहा कि जांच के तथ्य जल्द ही सामने आ जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि “दिल्ली में लाल किले के पास हुआ कार ब्लास्ट अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना की जांच सभी संबंधित एजेंसियां मिलकर कर रही हैं और बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने आएगी।”

“रोता वही है, जिसे हार नज़र आ रही होती है”

इसी दौरान बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि बिहार में पूरी तरह एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि बाकी सभी पार्टियां बुरी तरह पराजित हो चुकी हैं, और यही वजह है कि वे लगातार शिकायतें कर रही हैं। विज ने कहा कि “रोता वही है, जिसे हार नज़र आ रही होती है।” हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिल्ली ब्लास्ट को बड़ी दुखद घटना बताते हुए कहा किस मामले में एजेंसियां जांच कर रही है, जिसके तथ्य जल्द सामने आ जाएंगे। अनिल विज ने बिहार चुनाव पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा की बिहार में एनडीए की सरकार आ रही है और बाकी सभी पार्टियां धारा शाई हो चुकी है।

ये भी पढ़ें: Delhi Blast Update : अमित शाह ने अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हालचाल, दिल्ली समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट