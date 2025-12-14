Anil Vij, (आज समाज), चण्डीगढ़ : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कांग्रेस द्वारा दिल्ली की जा रही ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ रैली पर कड़ा प्रहार करते हुए कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लंबे समय से पहले से स्यापा कर रही थी और आज यह ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ की 13वीं कर रही हैं। इस बारे में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से देश में जहां-जहां चुनाव हुए हैं कांग्रेस पार्टी हारती आ रही है।

कभी ईवीएम पर सवाल उठाती, अब यह वोट चोरी की बात कर रही

कांग्रेस अपनी को लेकर कभी ईवीएम पर सवाल उठाती हैं तथा अब यह वोट चोरी की बात कर रही हैं, जबकि कांग्रेस वाले जनता के सामने यह आज तक स्पष्ट नहीं कर सके कि वोट चोरी कैसे हुई।उन्होंने कहा कि जिन मतदाता सूचियां पर हम चुनाव लड़कर जीते हैं वही मतदाता सूचियां कांग्रेस के उम्मीदवारों के पास भी थी और अगर यह मतदाता सूचियां गलत थी तो जहां-जहां से कांग्रेस के विधायक जीते हैं पहले उनका इस्तीफा लेते, फिर दिल्ली में जाकर रैली करते।

नगर निगम चुनाव में 50 सीटें भाजपा द्वारा जितना बहुत बड़ी बात

वहीं तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में भाजपा द्वारा 50 सीटें जीतने पर विज बोले कि यह बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी की लहर सारी सीमाओं को तोड़कर पूरे देश में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है और तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव के नतीजे यही बताते हैं। विज ने कहा कि केरल में तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में 50 सीटें भाजपा द्वारा जितना बहुत बड़ी बात है। गौरतलब है कि तिरुवनंतपुरम में नगर निगम चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और वहां पर कई दशकों से सत्तासीन एलडीएफ को पराजित किया है।

शशि थरूर ने लिखा है कि…..

उल्लेखनीय है कि शशि थरूर ने लिखा है कि “मैं तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन को स्वीकार करना चाहता हूं। शहर नगर निगम में उनकी महत्वपूर्ण जीत पर विनम्र बधाई देता हूं। यह एक मजबूत प्रदर्शन है, जो राजधानी के राजनीतिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय बदलाव को दिखाता है। मैंने 45 साल के एलडीएफ के कुशासन से बदलाव के लिए प्रचार किया था, लेकिन मतदाताओं ने एक दूसरी पार्टी को पुरस्कृत किया है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोगों के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो यूडीएफ के लिए हो या मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के लिए। हम केरल की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। लोगों की जरूरतों की वकालत करते रहेंगे और सुशासन के सिद्धांतों को बनाए रखेंगे तथा आगे बढ़ते रहो”।

