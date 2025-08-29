Tangri River Overflow: अंबाला में रिहायशी क्षेत्रों में गुस्सा टांगरी नदी का पानी

मकानों की छतों पर बैठे लोग

Tangri River Overflow, (आज समाज), अंबाला: हरियाणा के अंबाला में टांगरी नदी खतरे के निशान से उपर बह रही है। रिहायशी इलाकों में टांगरी नदी का पानी घुस गया है। लोग मकानों की छतों पर डेरा डाले हुए है। अंबाला कैंट के शहरी इलाके के न्यू टैगोर नगर, न्यू शिवपुरी कॉलोनी, अमन नगर, लक्की नगर, रामपुर और न्यू प्रीत नगर में पानी पहुंच चुका है। लोग यहां से सामान लेकर ऊंचे क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं। इस बीच बिजली मंत्री अनिल विज भी प्रभावित इलाकों को जायजा लेने के लिए पहुंचे। इससे पहले ही टांगरी के किनारे चल रहे डीएपी स्कूल में छुट्टी करा दी गई थी।

पुलिस लोगों को टांगरी नदी के किनारे से सुरक्षित इलाकों में जाने की अनाउंसमेंट कर रही है। वहीं मौसम विभाग की ओर से भी करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, कैथल और पंचकूला में हल्की से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। अंबाला में सुबह से ही बारिश हो रही है। यमुनानगर में भी कई गांवों में सोमनदी का पानी घुस चुका है।

पंचकूला में टांगरी नदी का पुल टूटा

पंचकूला में रात को हुई बारिश से टांगरी नदी पर बना पुल टूट गया है। इसके बीच का हिस्सा बह गया है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर दी है और लोगों के वहां से आने-जाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा मोरनी हिल्स इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। जिस वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। मोरनी हिल्स का पंचकूला शहर से संपर्क कट गया है।

यमुनानगर के कई गांवों में घुसा सोमनदी का पानी

यमुनानगर के चिंतपुर गांव में रात के दौरान सोम नदी का पानी ओवरफ्लो होकर गांव में पहुंच गया। कई घरों में पानी घुसने से घर का सामान खराब हो गया। ग्रामीण अब घरों से पानी निकालने और नुकसान कम करने में लगे हुए हैं। छछरौली खंड के रायपुर गांव की राजकीय प्राथमिक पाठशाला में पानी भर गया। सुबह बच्चे स्कूल आए तो छुट्टी करके उन्हें घर भेज दिया।