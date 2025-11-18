Gurugram News: गुरुग्राम में निर्माणाधीन शिव मंदिर ढहाए जाने से नाराज लोगों ने सड़क पर बैठकर किया हनुमान चालीसा का पाठ

रोड जाम कर पुलिस-प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी

Gurugram News, (आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में निर्माणाधीन शिव मंदिर के हिस्से को ढहाए जाने से नाराज लोगों ने रोड जाम कर पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने बीच सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इससे प्एक दिन पहले सोमवार को प्रशासनिक टीम ने सोसाइटी में मंदिर के हिस्से को अवैध निर्माण बताते हुए कार्रवाई की थी।

सोसाइटी के लोगों ने प्रशासन का विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। अब सोसाइटी के लोग एसडीएम से मिलने के लिए गए हैं। घटना गुरुग्राम के सेक्टर-85 स्थित पिरामिड हाइट्स सोसाइटी की है।

स्थानीय लोग मिलकर कर रहे थे मंदिर का निर्माण

सोसाइटी निवासियों के अनुसार, मंदिर का निर्माण स्थानीय लोग मिलकर कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इसे बिना अनुमति का निर्माण बताया। पुलिस टीम अपने साथ बुलडोजर भी लेकिर पहुंची, जिसके बाद मंदिर का ढांचा गिरा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान सोसाइटी के कई निवासी मौके पर जमा हो गए और प्रशासनिक कदम का विरोध किया। लोगों ने कहा कि मंदिर का निर्माण समाज के सहयोग से शांतिपूर्वक किया जा रहा था।

बिना किसी पूर्व सूचना के प्रशासन ने की कार्रवाई

लोगों ने बताया कि प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना या प्रतिनिधि से बातचीत किए सीधी तोड़फोड़ की कार्रवाई की। वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि सोसाइटी परिसर में कोई भी स्थायी निर्माण करने से पहले नगर निगम और संबंधित विभागों से मंजूरी लेना अनिवार्य है। इसी नियम के तहत यह कार्रवाई की गई है।

मंदिर को लेकर पहले भी हो चुका विवाद

इसी सोसाइटी में मंदिर को लेकर 3 महीने पहले भी बवाल हुआ था। बाउंसर्स ने शिवलिंग को हटाने की कोशिश की थी। इस पर सोसाइटी के लोगों ने विरोध जताया था। पुलिस के सामने ही इनकी आपस में धक्का-मुक्की हुई। सोसाइटी के लोगों ने आरोप लगाया था कि पुलिस आम लोगों की बजाय बिल्डर के पक्ष में खड़ी होकर उन्हें यहां से खदेड़ रही है। इसके विरोध में लोग सोसाइटी में ही धरने पर भी बैठ गए थे।

