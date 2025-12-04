Panipat News, (आज समाज), पानीपत : गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय संयोजक डॉ नवीन नैन भालसी ने पानीपत कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि विधायक रामकुमार गौतम लगातार सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए लगातार जाट समाज को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके समाज को प्रभावित कर रहा है,जिससे समाज में बहुत रोष है। इस दौरान डॉ नवीन नैन भालसी ने बताया कि विधायक रामकुमार गौतम अपनी समाज में आकर माफ़ी माँगे नही तो अन्तरराष्ट्रीय जाट संसद के तहत हम सभी खापों को निमंत्रण देकर रामकुमार गौतम का सामाजिक बहिष्कार करने का फ़ैसला लेने पर मजबूर हो जाएँगे।

समाज को आहत करना ऐसे उम्रदराज व्यक्ति को शोभा नही देता

इस दौरान डॉ नवीन नैन भालसी ने बताया कि विधायक के पद पर बैठा हर व्यक्ति जनता का प्रतिनिधित्व करता है ऐसे बयान देकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना व समाज को आहत करना ऐसे उम्रदराज व्यक्ति को शोभा नही देता, सामाजिक व्यक्ति हमेशा 36 बिरादरी को जोड़ता है नाकि भाईचारे को ठेस पहुँचाता,अगर विधायक रामकुमार गौतम को ये लगता है कि वो ही सर्वश्रेष्ठ है ओर उन्होंने सही कहा है तो उनको सामाजिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है ओर उनको चाहिए कि विधायक पद से इस्तीफ़ा दे कर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना चाहिए।

विरोध करें …ना कि चुप रहकर उसका समर्थन करे

इस दौरान डॉ नवीन नैन भालसी ने कहा कि भाजपा सरकार में भी जाट समाज के मन्त्री व राजनेता है, उनको भी चाहिए कि समाज पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसका विरोध करें ना कि चुप रहकर उसका समर्थन करे, क्योंकि जब वोट लेने की बात आती है तो सबसे पहले समाज के नाम पर राजनेता वोट बैंक बांट कर बटोरने का काम करते हैं। इस दौरान चौधरी प्रेम सिंह नैन (भालसी),पाल सिंह धौन्चक,सुबेदार धर्मपाल जागलान,नरेन्द्र धणधस,महाबीर सिंह दुहन,सुखबीर जागलान,किदार सिंह जागलान,रोहतास अहलावत,रामधन जी घाल्यान,श्री भगवान बागंड,मोहित पान्नू आदि उपस्थित रहे।

