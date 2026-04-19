Chandigarh Breaking News : आंगनवाड़ी वर्करों की मांगे जल्द होंगी पूरी : डॉ. बलजीत कौर

आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की भलाई को पंजाब सरकार द्वारा विशेष प्राथमिकता

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा है कि पंजाब सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की समस्याओं के समाधान और उनकी भलाई के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

पंजाब भवन, चंडीगढ़ में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की डायरेक्टर शेना अग्रवाल और डिप्टी डायरेक्टर सुमनदीप कौर की मौजूदगी में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के साथ बैठक करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर विभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वे जमीनी स्तर पर बच्चों, महिलाओं और परिवारों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की हर जायज मांग को गंभीरता से विचार करके पूरी की जाएगी।

सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए प्रयत्नशील

पंजाब सरकार जहां समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की भलाई को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। बैठक के दौरान आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों द्वारा उठाई गई मांगों को कैबिनेट मंत्री डा. बलजीत कौर ने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने आगे कहा कि जिन आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की मांगे सरकार के स्तर पर हल होनी हैं, उन्हें नई गठित सब-कमेटी के सामने विचार किया जाएगा और उनका समाधान भी प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाएगा।

डा. बलजीत कौर ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ माताओं को जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि गांवों और शहरों में घर-घर जाकर की जा रही यह सेवा समाज की मजबूत नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।मंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के मान-सम्मान को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी भलाई के लिए भविष्य में भी जरूरत अनुसार उचित फैसले किए जाएंगे।

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