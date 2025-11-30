Andhra Pradesh News: साइक्लोन दितवाह के प्रभाव से नेल्लोर में भारी बारिश, पेन्ना नदी में भरा पानी

उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और आस-पास के लिए रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने दक्षिणी आंध्र के लिए भी जारी किया अलर्ट

Ditvaha Impact In Andhra Pradesh, (आज समाज), अमरावती: आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में चक्रवाती तूफान दितवाह (Cyclonic Storm Ditwah) के प्रभाव के कारण भारी बारिश हो रही है। पेन्ना नदी (Penna river) में पानी भर गया है। दित्वाह ने पड़ोसी देश श्रीलंका में खूब कहर बरपाया है। श्रीलंका में दित्वाह तबाही के कारण 56 से ज्यादा लोगों की मौत है और सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। कई लोग लापता हैं। तूफान के आज दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु व केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी से टकराने की सम्भावना है।

नेल्लोर ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को हाई अलर्ट पर

साइक्लोन दितवाह को देखते हुए नेल्लोर ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन (Nellore District Administration) को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिले के कई इलाकों में रविवार सुबह भारी बारिश हुई। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश की वजह से सोमशिला रिज़र्वॉयर (Somshila Reservoir) में बाढ़ का पानी तेज़ी से भर गया है। इस वजह से, पेन्ना नदी बाढ़ के बढ़े हुए पानी के साथ तेज़ी से बह रही है।

उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी कोस्ट के पैरेलल बढ़ने की संभावना

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, ‘दितवाह’ के अगले 24 घंटों में उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी कोस्ट के पैरेलल लगभग उत्तरी की ओर बढ़ने की बहुत संभावना है। उत्तरी की ओर बढ़ते हुए, चक्रवाती तूफान दितवाह आज दोपहर और शाम तक तमिलनाडु-पुडुचेरी कोस्टलाइन से कम से कम 70 किमी और 30 किमी की दूरी पर साउथ-वेस्ट बंगाल की खाड़ी के ऊपर सेंटर्ड रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और आस-पास के दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया, क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म दितवाह दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर की ओर बढ़ रहा है, और लगातार किनारे के करीब आ रहा है।

7 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर बढ़ा तूफान

आईएमडी के रविवार सुबह 5:30 बजे के अपडेट के मुताबिक, दितवाह पिछले छह घंटों में 7 किमी प्रति घंटे की गति से लगभग उत्तर की ओर बढ़ा और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आस-पास के उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों पर केंद्रित था। मौसम विभाग ने नोटिस के जरिये दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आस-पास के उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों पर, उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी और आस-पास के दक्षिणी आंध्र प्रदेश तटों के लिए साइक्लोन की चेतावनी दी है।

साइक्लोन उत्तर की ओर बढ़ने की प्रबल संभावना

आईएमडी के अनुसार अगले 24 घंटों में साइक्लोन के लगभग सीधे उत्तर की ओर बढ़ने की बहुत संभावना है, जो तट के समानांतर चलेगा। जैसे-जैसे यह आगे बढ़ेगा, इसके आज दोपहर तक समुद्र तट के 70 किमी के अंदर आने की उम्मीद है, जो आज शाम तक सिर्फ 30 किमी तक सिमट जाएगा, जिससे तटीय जिलों में तेज बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ की आशंका बढ़ गई है।

