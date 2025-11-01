Andhra Pradesh Breaking: वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत

Stampede In Venkateswara Swamy Temple, (आज समाज) अमरावती: आंध्र प्रदेश के काशीबुग्गा (Kasibugga) स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (Venkateswara Swamy Temple) में भगदड़ (stampede) में 9 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए। काशीबुग्गा श्रीकाकुलम ( Srikakulam) जिले में स्थित है और शुरुआती जानकारी में बताया गया है कि एकादशी के कारण मंदिर में ज्यादा भीड़ थी जिसके चलते भगदड़ मची। सुचना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची और बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
ये भी पढ़ें : Bengaluru Stampede: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले एयरपोर्ट से पकड़े गए
सीएम नायडू ने अकाल मौतों पर जताया गहरा दुख
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (Chief Minister Chandrababu Naidu) ने भगदड़ में अकाल मौतों पर गहरा दुख जताया है। एकादशी के पवित्र मौके पर मंदिर में हजारों श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए इकट्ठे हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा, अचानक हुई भगदड़ की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। भीड़ के घातक रूप लेने के कारण कम से कम नौ श्रद्धालुओं की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। सीएम नायडू ने कहा, श्रद्धालुओं की मृत्यु अत्यंत हृदयविदारक है और मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।
अधिकारियों को घटनास्थल का दौरा करने के निर्देश
घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, मैंने अधिकारियों को घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र और उचित उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से घटनास्थल का दौरा करने और राहत कार्यों की निगरानी करने का अनुरोध किया गया है।
ये भी पढ़ें : Bengaluru: क्रिकेट स्टेडियम में भगदड़ का मुख्य कारण अत्यधिक भीड़ और मुफ्त पास!