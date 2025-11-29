दो घायलों में से एक की हालत गंभीर

Road Accident In Kurnool Andhra Pradesh, (आज समाज), अमरावती: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले (Kurnool district) में आज सुबह दो कारों की आमने-सामने की टक्कर में दो बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक अलसुबह येम्मिगनूर मंडल (Yemmiganur Mandal) में कोटेकल गांव (Kotekal Village) के पास यह हादसा हुआ। मृतक एक ही परिवार के हैं ।

ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय झपकी आने की आशंका

येम्मिगनूर सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी एन बरघावी ने बताया कि येम्मिगनूर मंडल के कोटेकल गांव में हादसा सुबह करीब 4.30 बजे नेशनल हाईवे नंबर 167 पर हुआ। माना जा रहा है कि एक ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय झपकी आ गई थी, जिसके बाद कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दो लोग घायल हो गए, जिन्हें अडोनी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है । मरने वालों के शवों को भी पोस्टमॉर्टम के लिए वहीं ले जाया गया।

कर्नाटक के कोलार जिले के रहने वाले थे मृतक

मरने वाले कर्नाटक के कोलार जिले के रहने वाले थे। पुलिस के रास्ता साफ करने के बाद ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए रुक गया था, लेकिन उसे फिर से शुरू कर दिया गया। केस दर्ज कर लिया गया है। बरघावी ने बताया कि दो लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है और उसे कुरनूल गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल (GGH) रेफर कर दिया गया है। मृतकों की पहचान कर्नाटक के कोलार जिले के चिक्काहोसल्ली गांव के वेंकटेशम (76), उनकी बेटी मीनाक्षी (32), दामाद सतीश (34), और पोते ऋत्विक (4) और बन्नीथ (5) के रूप में हुई है।

