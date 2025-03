Andhra Pradesh Accident: बस-लॉरी की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 20 घायल

एलुरु के पास हुआ हादसा

Road Accident In Andhra Pradesh, (आज समाज), हैदराबाद:आंध्र प्रदेश के एलुरु में एक बस के लॉरी से टकराने और पलट जाने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए, अधिकारियों के मुताबिक यह दुर्घटना एलुरु के चोडिमेलु गांव के पास उस समय हुई, जब एक निजी ट्रैवल बस एक लॉरी से टकरा गई और पलट गई।

हैदराबाद से काकीनाडा जा रही थी बस

एलुरु ग्रामीण पुलिस ने कहा, चोडिमेलु गांव के पास एक निजी बस के लॉरी से टकरा जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। बस हैदराबाद से काकीनाडा जा रही थी। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

