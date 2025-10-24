Andhra Bus Fire Update: बस में आग लगने से जलकर मौतौं का आंकड़ा 20 पहुंचा

Massive Fire In Bus In Andhra Pradesh, (आज समाज), अमरावती: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक निजी यात्री बस में भीषण आग लगने से मौतों का आंकड़ा 20 पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सहित कई नेताओं ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। पुलिस के अनुसार हादसा आज तड़के चिन्नातेकुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर उस समय हुआ जब एक बाइक ने पीछे से बस को जोरदार टक्कर मार दी और बस के फ्यूल टैंक में आग लग गई। बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी।

बाइक से टकराने के बाद आग की लपटों में घिरी बस

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक लग्जरी बस हाईवे पर बाइक से टकराने के बाद आग की लपटों में घिर गई। टक्कर के बाद भीषण आग लग गई और बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हादसे में दोपहिया सवार की भी मौत हो गई।

निजी ऑपरेटर वेमुरी कावेरी ट्रैवल्स के पास था बस का स्वामित्व

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार बस का पंजीकरण नंबर DD01N9490 था और यह मूल रूप से अगस्त 2018 में दमन और दीव में पंजीकृत थी और इसका स्वामित्व ओडिशा के रायगढ़ जिले में स्थित एक निजी ऑपरेटर वेमुरी कावेरी ट्रैवल्स के पास था। मालिक, वेमुरी विनोद कुमार ने वाहन को रायगढ़ के साईं लक्ष्मी नगर के पते पर पंजीकृत कराया था।

अप्रैल 2030 तक वैध था मूल पर्यटक परमिट

वाहन का पंजीकरण दुर्घटना से छह महीने से भी कम समय पहले 29 अप्रैल, 2025 को रायगढ़ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) को हस्तांतरित कर दिया गया था। इसका मूल पर्यटक परमिट ओडिशा परिवहन विभाग द्वारा 1 मई 2025 को जारी किया गया था, जो अप्रैल 2030 तक वैध था। इसके अतिरिक्त, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से एक अखिल भारतीय पर्यटक परमिट अगस्त 2025 में जारी किया गया था, जो जुलाई 2026 तक वैध था।

