Punjab News Update : पंचायतें लोकतंत्र का आधार इनको मजबूत करना जरूरी : मान

तख्त श्री हजूर साहिब के दर्शन के साथ-साथ राष्ट्रीय पंचायती सम्मेलन में भी हिस्सा लेगा प्रतिनिधिमंडल

Punjab News Update (आज समाज), फतेहगढ़ साहिब : पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा है कि पंचायतें लोकतंत्र का आधार हैं और पंजाब के विकास के लिए इन्हें मजबुती देना बहुत जरूरी है। गांवों में स्कूलों, डिस्पेंसरियों, पशु चिकित्सालयों और अन्य जनकल्याणकारी कार्यों का प्रबंधन सीधे तौर पर पंचायतों की निगरानी में होता है। वे 500 महिला सरपंचों और पंचों के पहले प्रतिनिधिमंडल को महाराष्ट्र रवाना करने के अवसर पर बोल रहे थे। यह महिला सरपंच और पंच नांदेड़ में तख्त श्री हजूर साहिब के दर्शन करेंगी और महिला पंचायतों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगी।

अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायत प्रतिनिधि शामिल

मान ने कहा कि इस प्रतिनिधिमंडल में अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस दौरे का उद्देश्य पंजाब की महिला सरपंचों और पंचों को अन्य राज्यों से आए पंचायती प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से नए अनुभव साझा करना है, ताकि गांवों का कायाकल्प करने के लिए नवीन उपायों को लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र का आधार हैं और उन्होंने कहा कि ऐसी ट्रेनिंग सरपंचों और पंचों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांवों के विकास कार्यों के लिए पंचायतों का सभी विभागों के साथ तालमेल होता है। भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि इस दौरे से महिला पंचायती प्रतिनिधियों का आत्मविश्वास और बढ़ेगा और गांवों के विकास को नई दिशा मिलेगी।

सारा खर्च सरकार वहन करेगी

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नांदेड़ में तख्त श्री हजूर साहिब के दर्शन के लिए महिला सरपंचों और पंचों को राज्य सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस की स्मृति में यह पहल की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इन महिला सरपंचों और पंचों के आने-जाने और ठहरने का सारा खर्च सरकार वहन करेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पवित्र स्थल के दर्शन करवाने के लिए इस विशेष ट्रेन का इंतजाम किया गया है।