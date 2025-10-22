Panchang And Rashifal: अनफा योग से मिथुन कर्क सहित 6 राशियों को मिलेगा लाभ

राजयोग के समान फलदायी बताया गया है अनफा योग

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 22 अक्टूबर 2025, बुधवार का दिन है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा? तिथि है। इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया है। आज अनफा योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। दरअसल, चंद्रमा से 12वें भाव में शुक्र का गोचर होगा जिससे अनफा योग का निर्माण होगा।

ज्योतिष शास्त्र में अनफा योग को राजयोग के समान फलदायी बताया गया है। अनफा योग से मिथुन, कर्क, कन्या वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लोगों को अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही धन संबंधित मामलों में मां लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा रहने वाली है। साथ ही इन राशियों को कामकाज में बेहतरीन लाभ मिल सकता है।

मेष: मेष राशि के लोगों को कोशिश करनी है कि आप अपने भावनाओं पर थोड़ा काबू रखते हुए अपने काम करें। काम के दबाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। इस राशि के जो लोग कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, लोहे से संबंधित कार्य करते हैं उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। आपको आपके साहसिक निर्णय अच्छा लाभ दिलाएंगे।

वृषभ: वृषभ राशि के जातकों अपने जोखिम पूर्ण निर्णय को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मानसिक रूप से मजबूत होकर अपने फैसले लेंगे तो आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी। कमाई के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्राइवेट नौकरी करने वालों का अंतर विभागीय परिवर्तन संभव है।

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारी के विरुद्ध कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ सकता है। धन संबंधित मामलों में महालक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। आॅडिटिंग, टैक्सेशन, प्रोडक्शन और खनन कार्यों से जुड़े हुए जातकों को लाभ मिलेगा। मदद करना अच्छा है, परंतु कोई आपका बेवजह फायदा उठाए इस से भी बचें।

कर्क: कर्क राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपकी पर्सनालिटी से लोग प्रभावित होंगे। मनोचिकित्सक फिजियोथेरेपिस्ट, फूड प्रोडक्शन व मैनेजमेंट से संबंधित जातकों के कामकाज के लिए बेहतरीन दिन रहेगा। लाभ की अच्छी संभावनाएं बनी है। बजट बनाकर धन खर्च करें।

सिंह: सिंह राशि के जातक आज अपने कामकाज की दिनचर्या में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। साथ ही आज आपका आत्ममंथन भी चलता रहेगा। अपनी कमियों को दूर कर नए सिरे से प्रयास करने के लिए दिन बेहद अच्छा रहेगा। अपनी कमियों को दूर कर नए सिरे से प्रयास करने के लिए दिन अच्छा है। आज आप अपने मन की बात सुनोगे। प्रतिस्पर्धा की भावना अपने प्रतिद्वंदी से आगे रखने में मदद करेगी।

कन्या: कन्या राशि के जातक अपनी सभी मुश्किलों का उचित मैनेजमेंट के द्वारा आसानी से समाधान ढूंढ लेंगे। साथ ही आज भूमि भवन से संबंधित कोई विवाद सामने आ सकता है। कमाई के लिहाज से दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। रिश्तेदारों से धन लाभ मिल सकता है। प्रतिस्पर्धा की भावना अपने प्रतिद्वंदी से आगे रखने में मदद करेगी।

तुला: तुला राशि के जातकों का मन आज अपने काम करने में नहीं लगेगा। आलस्य की भावना रहेगी। फिर भी जरुरी काम की वजह आलस्य को त्याग कर लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करेंगे। खेती या भूमि से संबंधित काम करने वाले जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खेती या भूमि से संबंधित काम करने वाले जातकों के लिए दिन अच्छा है।

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। एक मजबूत व्यक्ति के रूप से सामने आएंगे। किस्मत पूरी तरह से आपके साथ है। स्थान परिवर्तन की संभावना बनी हुई है। जिसके लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। कमाई अच्छी होगी। उच्च अधिकारी आपके फेवर में रहेंगे।

धनु: धनु राशि के जातक आज अपने धन संपत्ति को अच्छे से मैनेज करने पर फोकस करेंगे। आपको सलाह है कि शब्दों का चयन थोड़ा सावधानी से करें। कामकाज से संबंधित जरुरी बातों को प्राइवेट रखें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरों की मदद करने के चक्कर में खुद का नुकसान करने से परहेज करें।

मकर: मकर राशि के जातकों पर आज काम का बोझ सबसे ज्यादा रहने वाला है। सही मैनेजमेंट के द्वारा लाभ कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। साझेदारी से संबंधित काम आगे बढ़ेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, उम्मीद से ज्यादा ग्राहकों के आने से अच्छी कमाई होगी।

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को आज अपने सभी पुराने लड़ाई झगड़े सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। छोटी-छोटी बातों को तूल देना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपके खराब व्यवहार की वजह से अपने साथियों से भी सहयोग नहीं मिल पाएगा। धन संबंधित मामलों में कमाई पहले से काफी अच्छी रहेगी।

मीन: मीन राशि के जातक पुराने संपर्क से धन लाभ हासिल करने में सफल रहेंगे। अगर आप निवेश करने से सोच रहे हैं तो ऐसा करना लाभदायक सिद्ध होगा। सामाजिक उत्थान से जुड़ी हुई संस्थाओं में काम करने वाले मजबूती से अपने कार्य कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विदेशी स्रोतों से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है।

