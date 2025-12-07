Ananya Panday Sizzling Photoshoot : 27 की उम्र में एक्ट्रेस ने दिखाया बोल्ड अवतार, वायरल फोटोज देख भड़के ट्रोल्स बोले– ‘ऐसे कपड़े…’

Ananya Panday Sizzling Photoshoot : बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे एक बार फिर अपने बोल्ड फैशन चॉइस के लिए सुर्खियां बटोर रही हैं। अपनी ग्लैमरस सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली, एक्ट्रेस अक्सर अपनी शानदार तस्वीरों से ध्यान खींचती हैं, और उनका लेटेस्ट फोटोशूट भी कुछ अलग नहीं है। अनन्या ने हाल ही में अपने नए शूट की झलकियां शेयर कीं, और उनके बोल्ड पोज़ ने तुरंत सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया।

जहां फैंस उन पर प्यार और तारीफें बरसा रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स इससे बहुत इम्प्रेस नहीं हुए और एक्ट्रेस को ट्रोल करना शुरू कर दिया। आइए देखें कि इंटरनेट ने अनन्या पांडे की लेटेस्ट तस्वीरों पर क्या रिएक्शन दिया।

अनन्या पांडे ने शानदार तस्वीरें शेयर कीं

View this post on Instagram A post shared by Ananya 🌙 (@ananyapanday)

शनिवार को, अनन्या पांडे ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरों की एक सीरीज़ शेयर की। इन तस्वीरों में, उनका ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट स्टाइल सोशल प्लेटफॉर्म पर चर्चा का मुख्य विषय बन गया है।

एक्ट्रेस रिवीलिंग आउटफिट में कमाल लग रही हैं

फोटोशूट के दौरान, अनन्या ने मोनोकिनी पहनी और कई ज़बरदस्त पोज़ दिए। उनके बोल्ड और निडर अवतार ने फैंस को हैरान कर दिया, जिससे तस्वीरें कुछ ही समय में वायरल हो गईं।

सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग

अनन्या पांडे का इंस्टाग्राम पर एक शानदार फैन बेस है। 26 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ, उनके पोस्ट शेयर करते ही वायरल हो जाते हैं।

फैंस उनकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे

फैंस ने कमेंट सेक्शन में तारीफ़ों की बाढ़ ला दी। एक यूज़र ने लिखा, “वाह, क्या एक्सप्रेशन हैं!” जबकि दूसरे ने कमेंट किया, “बहुत खूबसूरत।”

अनन्या के लुक को ट्रोल्स ने टारगेट किया

हालांकि, हर कोई इम्प्रेस नहीं हुआ। कुछ यूज़र्स ने एक्ट्रेस को उनके आउटफिट के लिए ट्रोल किया। एक कमेंट में लिखा था, “ऐसे कपड़े पहनने से आप सुंदर नहीं बन जाएंगी,” जबकि दूसरे ने लिखा, “यह सब क्या है?”

आने वाली फिल्म अपडेट

वर्क फ्रंट की बात करें तो, अनन्या पांडे अगली बार फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ में नजर आएंगी, जो 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में कार्तिक आर्यन भी लीड रोल में हैं।

Also Read: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 साल में थम गई ‘ही-मैन’ की सांसें