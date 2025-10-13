Ananya Panday का कॉर्सेट ब्लाउज और बांधनी साड़ी लुक बना सेंसेशन, Filmfare Awards में जीता हर किसी का दिल

Ananya Panday: फिल्मफेयर अवार्ड्स 2025 में, बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा अनन्या पांडे ने अपने लुभावने पारंपरिक और आधुनिक अवतार से पूरी तरह से सुर्खियाँ बटोरीं। बांधनी साड़ी और बीडेड कॉर्सेट ब्लाउज़ में, इस अभिनेत्री ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और नए फैशन मानक स्थापित किए। उनकी ग्लैमरस तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो एक बार फिर साबित करती हैं कि वह बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश युवा सितारों में से एक क्यों हैं।

बांधनी साड़ी और आधुनिक ग्लैमर का संगम

फिल्मफेयर अवार्ड्स में अनन्या पांडे का पारंपरिक लुक एकदम नए अंदाज़ में बेहद खूबसूरत था। अबू जानी संदीप खोसला द्वारा स्टाइल की गई, उनकी रेडी-टू-वियर बांधनी साड़ी काले रेशमी बॉर्डर और मैरून-काले रंग की बारीक़ी से सजी थी, जो इसे एक समृद्ध और शाही स्पर्श दे रही थी। रंगों के इस संयोजन में विंटेज आकर्षण झलक रहा था, जबकि उनकी समकालीन स्टाइलिंग ने एक बोल्ड अंदाज़ जोड़ा।

ड्रेपिंग में एक ट्विस्ट

साड़ी को पारंपरिक रूप से कंधों पर डालने के बजाय, अनन्या ने एक स्टाइलिश ट्विस्ट चुना – पल्लू को अपनी बाहों पर बाँध लिया। इस स्मार्ट स्टाइलिंग ने न केवल उनके आउटफिट को एक आधुनिक रूप दिया, बल्कि उनके फिगर और उसके नीचे खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए कॉर्सेट ब्लाउज़ को भी बखूबी उभारा।

सबका ध्यान खींचने वाला कॉर्सेट ब्लाउज़

अनन्या के पहनावे का असली आकर्षण उनका पटोला से प्रेरित, मनके वाला कॉर्सेट ब्लाउज़ था। गहरी नेकलाइन और ऑफ-शोल्डर स्टाइल के साथ डिज़ाइन किया गया, यह ब्लाउज़ एक आकर्षक, रेड कार्पेट के लिए तैयार लुक दे रहा था। पीछे की तरफ क्रिस्क्रॉस रिबन टाई-अप ने उनके टोन्ड फिगर को और भी आकर्षक बना दिया।

रेट्रो हेयरस्टाइल और हल्का ग्लैमर

अपने ग्लैमरस परिधान के साथ, अनन्या ने अपने बालों को एक हल्के रेट्रो बन में स्टाइल किया था, जो उनके चेहरे को नाज़ुक लटों से खूबसूरती से फ्रेम कर रहा था – पुराने ज़माने के बॉलीवुड आकर्षण का एक नमूना। उनका मेकअप न्यूनतम लेकिन चमकदार था, जिसमें इंटेंस आई मेकअप, पिंक ब्लश और ग्लोई हाइलाइटर फ़िनिश शामिल था, जिसने उनके चेहरे को एक ओसदार, कैमरा-रेडी ग्लो दिया। उन्होंने अपने ब्लाउज़ से मैच करते हुए स्टेटमेंट इयररिंग्स पहने थे – जिससे उनका पहनावा ही आकर्षण का केंद्र बन गया।

परंपरा और ट्रेंड का बेहतरीन मिश्रण

अनन्या पांडे का फिल्मफेयर लुक आधुनिक ब्राइड्समेड्स और उत्सव के अवसरों के लिए एक आदर्श प्रेरणा था, जिसमें भारतीय शिल्प कौशल और पश्चिमी फैशन संवेदनशीलता के बीच एक आदर्श संतुलन था। स्ट्रक्चर्ड कॉर्सेट के साथ बांधनी प्रिंट का उनका फ्यूजन साबित करता है कि पारंपरिक पहनावा एक साथ प्रयोगात्मक, स्टाइलिश और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हो सकता है।