Ananya Pandey: अनन्या पांडे ने दिखाई लग्जरी वेकेशन की खूबसूरत झलक

बहन के साथ बिताया ‘बेस्ट टाइम’

Ananya Pandey, (आज समाज), मुंबई: अनन्या पांडे ने हाल ही में अपने ग्रीस वेक्शन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे अपनी बहन रायसा के साथ एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं। अनन्या की इस पोस्ट पर फैंस ने भर-भरकर तारीफ की। सबसे ज्यादा कमेंट्स एक्ट्रेस की ड्रेस पर आए हैं। उन्होंने इस वेकेशन पर एक प्रिंटेड बॉडीकॉन ड्रेस फ्लॉन्ट की जिसे फैंस ने सबसे ज्यादा नोटिस किया और उसकी तारीफ की। एक ने लिखा, ‘वॉव वो ड्रेस, कितनी खूबसूरत है’। एक ने कमेंट किया, ‘चलती फिरती पिंटरेस्ट बोर्ड’।

अनन्या ने इस पोस्ट पर खूबसूरत तस्वीरों की सीरीज शेयर की। जिसमें खूबसूरत सनसेट, समंदर, कोस्टल लाइन, फूड की झलक दिखाई। अनन्या ने कुछ तस्वीरें अपनी बहन के साथ भी शेयर कीं जिनमें वे फूड और सनसेट एंजॉय करती नजर आ रही है।

अनन्या ने इस वेकेशन पर अपने हाई समर 2026 कलेक्शन की स्प्लाइस्ड वाली जिम्मरमैन संडेन्स स्कार्फ मिडी ड्रेस पहनी है। इस ड्रेस में पेजली स्कार्फ प्रिंट, श्-नेकलाइन और कई लेयर वाला हैंकरचीफ हेम है।

अनन्या पांडे पिछली बार विवेक सोनी के निर्देशन में बनी रोमांटिक ड्रामा चांद मेरा दिल में नजर आई थी। जिसमें उनके साथ लक्ष्य लालवानी ने काम किया था। इसके अलावा वे कार्तिक आर्यन के साथ तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी में नजर आई थीं।

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