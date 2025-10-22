Ananya Panday Diwali Glam Look: फिरोजी ब्रालेट ब्लाउज में अनन्या पांडे ने लूटी दिवाली की महफिल, हुस्न और ग्लैमर से मचा इंटरनेट पर धमाल

Ananya Panday Diwali Glam Look: बॉलीवुड की स्टाइल क्वीन अनन्या पांडे ने एक बार फिर अपने ज़बरदस्त दिवाली लुक से सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। अभिनेत्री ने इस भव्य त्यौहार के लिए एक शानदार फ़िरोज़ी लहंगा चुना, जो पारंपरिक आकर्षण और आधुनिक शान के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। अनन्या अपनी सबसे अच्छी दोस्तों सुहाना खान और नव्या नवेली नंदा के साथ दिवाली पार्टी में शामिल हुईं और उस रात की उनकी मनमोहक तस्वीरें अब ऑनलाइन वायरल हो रही हैं।

फ़िरोज़ी में शाही आकर्षण

दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, अनन्या ने फ़िरोज़ी सिल्क लहंगा चुना जो ताज़ा और आँखों को सुकून देने वाला लग रहा था। इस रंग ने त्यौहार की चमक को बखूबी दर्शाया और उनके पूरे लुक में एक शाही एहसास भर दिया।

सुनहरे और शीशे के काम का जादू

लहंगे में बारीक शीशे के काम और सीक्विन की बारीक नक्काशी के साथ बारीक सुनहरी कढ़ाई थी, जो इसे एक भव्य और उत्सवी रूप दे रही थी। इस बेहतरीन कारीगरी ने उनके पहनावे को और भी निखार दिया, जिससे यह रात के सबसे चर्चित लुक में से एक बन गया।

ब्रालेट ब्लाउज़ ने सबका ध्यान खींचा

अनन्या ने अपने लहंगे को ब्रालेट-स्टाइल ब्लाउज़ के साथ पहना, जो निस्संदेह उनके पहनावे का सबसे फैशनेबल आकर्षण था। ब्लाउज़ में पतली पट्टियाँ और मोतियों और सीक्विन से सजी मैचिंग कढ़ाई थी। छोटा, फिटेड ब्लाउज़ उनके सुडौल फिगर को पूरी तरह से उभार रहा था, जिससे उनके एथनिक पहनावे में बोल्डनेस का एक स्पर्श जुड़ गया।

दुपट्टा परफेक्ट फिनिश देता है

अपने लुक को पूरा करते हुए, अनन्या ने मैचिंग फ़िरोज़ी दुपट्टा पहना था, जिसे एक कंधे पर खूबसूरती से लपेटा गया था। दुपट्टे के किनारों पर भी ऐसा ही शीशे और कढ़ाई का काम था, जिसने पूरे पहनावे को खूबसूरती से एक साथ बाँध दिया।

शाही स्पर्श के लिए स्टेटमेंट चोकर

अनन्या ने एक शाही अंदाज़ जोड़ते हुए, रत्नों और मोतियों से जड़ा एक बहुरंगी भारी चोकर नेकलेस पहना था। उन्होंने अपने लुक को मिनिमल इयररिंग्स से संतुलित किया, जिससे सबका ध्यान उनके खूबसूरत स्टेटमेंट नेकपीस पर ही टिका रहा।

प्राकृतिक ग्लैमरस मेकअप ने जीता दिल

अपने मेकअप को सौम्य और खूबसूरत बनाए रखते हुए, अनन्या ने एक प्राकृतिक ग्लैमरस लुक अपनाया—हल्का काजल, हल्का आईशैडो और न्यूड-पिंक लिप शेड जो उनके आउटफिट के साथ पूरी तरह से मेल खा रहा था। उनकी दमकती त्वचा और सहज सुंदरता उन्हें एक सच्ची दिवा जैसा बना रही थी।

अपनी बेस्टीज़ के साथ मस्ती भरे पल

तस्वीरों में अनन्या अपनी सबसे अच्छी दोस्तों सुहाना खान और नव्या नवेली नंदा के साथ मस्ती करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। सुहाना जहां बहुरंगी लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, वहीं नव्या प्रिंटेड टॉप और नीली पैंट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। तीनों ने युवा ऊर्जा, हंसी और बेजोड़ फैशन वाइब्स के साथ दिवाली की रात को एक यादगार ग्लैमरस बना दिया।