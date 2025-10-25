Punjab Breaking News : आनंदपुर साहिब की सड़कों का बदलेगा स्वरूप : ईटीओ

लोक निर्माण मंत्री ने 15 नवंबर तक सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्री गुरु तेग बहादर जी के शहीदी दिवस से संबंधित आयोजनों को ध्यान में रखते हुए आनंदपुर साहिब में चल रहे सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को 15 नवंबर 2025 से पहले हर हाल में पूरा किया जाए।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने बताया कि श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आनंदपुर साहिब की प्रमुख सड़कों की मरम्मत, रोशनी व्यवस्था के उन्नयन और अन्य विकास कार्यों की व्यापक योजना तैयार कर ली गई है। यह योजना चंडीगढ़ सर्कल के लोक निर्माण विभाग द्वारा अंतिम रूप में स्वीकृत कर दी गई है। इन कार्यों और इनके रख-रखाव के लिए लगभग 24.51 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट निर्धारित किया गया है।

सभी प्रमुख मार्गों का होगा सौंर्दीयकरण

हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि इस योजना के तहत श्री आनंदपुर साहिब से दशमेश अकादमी रोड, शहर की अंदरूनी सड़कों, श्री आनंदपुर साहिब से श्री नैणा देवी रोड तथा अन्य प्रमुख मार्गों का उन्नयन किया जाएगा। लगभग 23 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों, पुलों और संपर्क मार्गों की मरम्मत और अपग्रेडेशन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 77.58 लाख रुपये विशेष मरम्मत और रख-रखाव कार्यों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

सड़कों किनारे लगी लाइटों की होगी मरम्मत

मंत्री ने कहा कि इस कार्य योजना में सड़कों के किनारों पर लगी लाइटों की मरम्मत और उन्नयन को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही कार्यकुशलता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए नियमित और विशेष मरम्मत, पुराने या क्षतिग्रस्त बिजली के खंभों को बदलना, एलईडी लाइटें लगाने, तथा एल्युमिनियम और कॉपर वायरिंग के आधुनिकीकरण जैसे कार्य भी इस पहल का हिस्सा हैं। हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि इन कार्यों के लिए कुल 24.51 करोड़ रुपए की राशि अलॉट की गई है।विभाग ने श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को सुगम व सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, ताकि इस ऐतिहासिक आयोजन के दौरान श्रेष्ठ वातावरण तैयार किया जा सके।

