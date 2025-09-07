Lord Valmiki Shobha Yatra : भगवान वाल्मीकि शोभायात्रा की तैयारियों को लेकर सेक्टर 32 के वाल्मीकि मंदिर में अहम बैठक

By
Sandeep Singh
-
0
39
An important meeting was held at Valmiki temple in sector 32 regarding the preparations for Lord Valmiki Shobha Yatra

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) चंडीगढ़। भगवान वाल्मीकि शोभायात्रा आयोजन कमेटी, चंडीगढ़ प्रदेश की ओर से सेक्टर-32 स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में एक जनरल मीटिंग आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन विकास कुमार चंडालिया ने की, जबकि वाइस चेयरमैन कंवलजीत सिंह सिद्धू विशेष रूप से उपस्थित रहे।इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में धार्मिक गुरु, राजनीतिक प्रतिनिधि, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष, रविदास महासभा, धानक महासभा, डॉ. अंबेडकर महासभा, डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्टर सोसाइटी, ड्राइवर यूनियन, सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति, 36 बिरादरी भाईचारा और सर्व समाज के लोग शामिल हुए।

सभी ने शोभायात्रा को भव्य बनाने के लिए आयोजन कमेटी को अपना समर्थन दिया।बैठक के दौरान चेयरमैन विकास कुमार चंडालिया ने जानकारी दी कि शोभायात्रा का शुभारंभ फेस-2 रामदरबार स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर से होगा। यह यात्रा 31–32, 20–30, 20–21, 22–23 और 23–24 लाइट प्वाइंट से गुजरते हुए सेक्टर-25 खेड़ा मंदिर के पास एक भव्य सत्संग समारोह में संपन्न होगी। इस अवसर पर संत महात्माओं के प्रवचन और भगवान वाल्मीकि जी के सत्संग का आयोजन किया जाएगा।बैठक में सर्वसम्मति से संदर्श वेद उर्फ जोसेफ को शोभायात्रा आयोजन कमेटी का संयोजक नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में शामिल सभी श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई थी।चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने बैठक में पहुंचे सभी धर्म प्रेमियों और सामाजिक संगठनों का धन्यवाद किया।

यह भी पढ़े:- Chandigarh news: चारों ओर फैला पानी और तेज बहाव दिखा रहा है जल का तांडव। फोटो जतिंदर शर्मा 