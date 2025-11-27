Road Accident : दवा लेने गई बुजुर्ग महिला की सड़क पार करते समय कार की चपेट में आने से मौत

Road Accident : दवा लेने गई बुजुर्ग महिला की सड़क पार करते समय कार की चपेट में आने से मौत

Road Accident, (आज समाज), पानीपत : वीरवार को सेक्टर-29 के पास जीटी रोड क्रॉस कर रही एक बुर्जुर्ग महिला की कार की टक्कर लगने से मौत हो गई। बताया गया है कि महिला घर से दवाई लेने के लिए निकली थी, सैक्टर-29 वाले कट के पास वह जीटी रोड क्रॉस कर रही थी कि कार सवार ने उसको टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोगों ने उससे इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उससे मृत घोषित कर दिया।

अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज

मामले की सूचना सेक्टर-29 पुलिस को मिलने के बाद मौके पर पहुंची और महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतका की पहचान भतेरी निवासी सौदापुर के रूप में हुई है। उसके सिर और पैर में ज्यादा चोट आई थी। पुलिस ने मृतका के बेटे की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार को कब्जे में ले लिया है।

दिल्ली की ओर से एक तेज रफ्तार कार ने उनकी माँ को जोरदार टक्कर मार दी

मृतक के बेटे मुकेश ने बताया कि उनकी माँ दवा लेने के लिए सिवाह के पास इसीएचएस आर्मी डिस्पेंसरी से दवा लेने जा रही थी। दवा लेने के बाद वह सडक़ को पार कर रही थी, तभी दिल्ली की ओर से एक तेज रफ्तार कार ने उनकी माँ को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि भतेरी सडक़ पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसा होते ही आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गईं। घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सेक्टर-29 थाना प्रभारी अनिल ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया है। ड्राइवर का पता लगाया जा रहा हैं।

