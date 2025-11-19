Panipat Road Accident, (आज समाज), पानीपत : पानीपत में नेशनल हाईवे पर बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में गुमड़ गांव के करीब 55 वर्षीय एक बुुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया जिससे उपचार के लिए हाईवे पर सामान्य अस्पताल समालखा ले जाया गया जहां डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उसे पानीपत रेफर कर दिया यह हादसा दिल्ली से पानीपत लेन पर गढ़ी कलां फ्लाईओवर के पास हुआ।
ट्रैक्टर का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया
दोनों व्यक्ति ट्रैक्टर पर सवार होकर पानीपत की तरफ डंपर लेने जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और वह अनियंत्रित होकर पलट गया। मृतक की पहचान राजेंद्र उर्फ काला (53) के रूप में हुई, जो ट्रैक्टर के नीचे दब गए। गंभीर रूप से घायल उनके साथी सोनू (35) को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है दूसरी और देर रात को गांव करहंस के पास जीरी से लोड चलते कैंटर का एक्सल टूट गया और जीटी रोड पर पलट गया। हादसे में चालक को हल्की चोट आई सूचना मिलते ही हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची।
ट्रैक्टर पलटने के कारण राजेंद्र ट्रैक्टर के नीचे दब गए, जबकि सोनू दूर जा गिरा
मिली जानकारी के मुताबिक, गुमड़ गांव के राजेंद्र उर्फ काला और सोनू बुधवार दोपहर को ट्रैक्टर लेकर पानीपत जा रहे थे। जब वह गढ़ी कलां फ्लाईओवर के पास पहुंचे, तभी उनका ट्रैक्टर किसी भारी वाहन से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर सड़क पर ही पलट गया। पलटने कारण राजेंद्र ट्रैक्टर के नीचे दब गए, जबकि सोनू दूर जा गिरा राहगीरों ने मदद करते हुए कड़ी मशक्कत के बाद राजेंद्र को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला और एंबुलेंस से समालखा की ओर अस्पताल भिजवाया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही गन्नौर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की।
सड़क दुर्घटना में गुमड़ निवासी राजेंद्र की मौत
गन्नौर थाना से एसआई रमेश कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में गुमड़ निवासी राजेंद्र की मौत हुई है और सोनू घायल है। पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है। हाईवे पुलिस पोस्ट के मुताबिक सोनीपत से कैंटर करीब 400 के आसपास जीरी के कट्टे लोड करके तरावड़ी जा रहा था। जैसे ही वह रात्रि करीब 10 बजे गांव करहंस के नजदीक पहुंचा तो इसी दौरान कैंटर का एक्सल टूट गया और चालक का संतुलन बिगड़ने पर कैंटर जीटी रोड पर पलट गया। हादसे में चालक सुनील निवासी लाखन माजरा रोहतक को हल्की चोट आई। सूचना मिलते ही हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची। इसके अलावा मंगलवार को एक अन्य हादसे में दो लोगों को चोट आई, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य अस्पताल ले जाया गया।
