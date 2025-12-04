Panipat News, (आज समाज), पानीपत : पानीपत की हरी नगर कॉलोनी में रहने वाली एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है की महिला आठ महीने की गर्भवती थी। गुरुवार को अचानक से तबीयत खराब हो गई। परिजन उसकी बिगड़ती हालत को देख उसे उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया

वहीं मामले की सूचना थाना मॉडल टाउन पुलिस को दी, जिससे पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई अमल में लाते हुए नागरिक अस्पताल में महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। मृतक महिला की पहचान रीना निवासी हाल पता हरि नगर मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी। महिला का पति एक फैक्टरी में काम करता है और उसके पहले एक बच्चा है।

अचानक से हुई मौत पर परिजन भी स्तब्ध और दुखी

मृतका के पति ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती शाम को घर पर ही अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई थी जिससे इलाज के लिए परिजन अस्पताल में लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उससे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की है। अचानक से हुई मौत पर परिजन भी स्तब्ध और दुखी है।

