Attempt Failed To Robb a Jewellery : ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश नाकाम आर्थिक तंगी और कर्ज के कारण बनाई थी लूट की योजना

Sandeep Singh
An attempt to rob a jewelry store was foiled; the robbery was planned due to financial difficulties and mounting debts.
  • चंडीगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 लुटेरे गिरफ्तार
  • सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क )चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस ने मनीमाजरा में रिलायंस ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सन्नी और साहिल के रूप में हुई है, जो हरियाणा के अंबाला जिले के रहने वाले हैं।आरोपियों का ज्वेलरी शॉप से संबंध: आरोपी साहिल पहले ज्वेलरी शॉप पर काम कर चुका था, जिससे वह शॉप के लेआउट और सुरक्षा व्यवस्था से परिचित था।

आर्थिक तंगी और कर्ज*: दोनों आरोपियों ने आर्थिक तंगी और कर्ज के कारण लूट की योजना बनाई थी। रेकी और वारदात आरोपियों ने कई दिनों तक शॉप की रेकी की और सोमवार सुबह तड़के करीब 3 बजे वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए।सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तारी*: पुलिस ने ज्वेलरी शॉप के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे और बस स्टैंड के फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की और उन्हें अंबाला से गिरफ्तार कर लिया।पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि उन्होंने इससे पहले और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और उनके पास से बरामद चाकू और अन्य सामान को जब्त कर लिया गया है।

