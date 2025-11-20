Development schemes in Badhra, Jhojhu Kalan block area : बाढडा, झोझू कलां खंड क्षेत्र में विकास योजनाओं के लिए 4.50 करोड़ की राशि जारी

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )बाढड़ा। प्रदेश सरकार ने वित्त आयोग से पीआरआई योजना से बाढडा, झोझू कलां खंड क्षेत्र में विकास योजनाओं के लिए 4 करोड़ 50 लाख की राशि जारी की गई है। ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों के खातों में राशी पहुंचने से पंचायत प्रतिनिधियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बाढड़ा व झोझू खंड के दो लाख से अधिक आबादी पर खर्च किया जाएगा।प्रदेश सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सकेत कुमार के आदेश पर राज्य वित्त अनुदान आयोग द्वारा जारी सूची में अलग अलग गांवों को अलग अलग योजनाओं के लिए धनराशि आवंटित की गई है जिसमें ग्राम पंचायत आर्यनगर को 1 लाख 55 हजार, बाढड़ा को 8 लाख 95 हजार, बेरला को 9 लाख 2 हजार, भांडवा को 5 लाख 7 हजार, बिलावल को 5 लाख 55 हजार

चांदवास को 2 लाख 97 हजार, डालावास को 1 लाख 42 हजार, डांडमा को 2 लाख 99 हजार, धनासरी को 3 लाख 73 हजार, डोहका दिना को 1 लाख 60 हजार, डोहका मौजी को 1 लाख 75 हजार, डोहका हरिया को 4 लाख 66 हजार, डुडीवाला किशनपुरा को 4 लाख 23 हजार, नंदकरण को 1 लाख 13 हजार, द्वारका को 3 लाख 94 हजार, गोपी को 3 लाख, गोविंदपुरा को 1 लाख 32 हजार, हंसावास कलां को 2 लाख 60 हजार, हंसावास खुर्द को 2 लाख 77 हजार, हुई को 2 लाख 74 हजार, जगरामबास को 2 लाख 74 हजार, जेवली को 4 लाख 75 हजार, जीतपुरा को 3 लाख 83 हजार, काकड़ोली हटी को 3 लाख 65 हजार, काकडोली सरदारा को 4 लाख 36 हजार, काकड़ौली हुक्मी को 5 लाख 19 हजार, कान्हड़ा को 2 लाख 43 हजार, कारी आदू को 1 लाख 93 हजार, कारी दास को 2 लाख 61 हजार, कारी धारणी को 2 लाख 39 हजार, कारी मोद को 2 लाख 92 हजार, कारी रूपा दास को 1 लाख 28 हजार

कारी तोखा को 1 लाख 44 हजार, खोरड़ा को 3 लाख 46 हजार, किष्कांधा को 1 लाख 52 हजार, लाड को 3 लाख 93 हजार, लाडावास को 2 लाख 96 हजार, मांढी हरिया को 3 लाख 2 हजार, मांढी पीरानू को 1 लाख 63 हजार, मांढी केहर को 2 लाख 21 हजार, नांधा को 5 लाख 49 हजार, निमड़ बडेसरा को 2 लाख 76 हजार, पंचगांव को 1 लाख 14 हजार, हडोदा कलां को 2 लाख 9 हजार, हडोदी को 2 लाख 69 हजार, रामपुरा को 3 लाख 16 हजार, श्यामकलां को 2 लाख 80 हजार, सिरसली को 1 लाख 20 हजार, ढाणी सुरजगढ़ को 89 हजार, उमरवास को 3 लाख 11 हजार, की राशी स्वीकृत कर ग्राम पंचायत के खातों में भेजी गई है। बाढड़ा व झोझू खंड के दो लाख से अधिक आबादी पर खर्च किया जाएगा। बीडीपीओ मनोज कुमार ने बताया कि खंड के गांवों में आबादी के हिसाब से वर्ष में दो बार यह बजट आवंटित होता है जिसको जल संचय, जल सरंक्षण व गंदे पानी की निकासी पर खर्च किया जाता है।

झोझूकलां में इन गांवों को मिला बजट

प्रदेश सरकार द्वारा झोझू कलां खंड के गांव आबिदपुरा को 1 लाख 84 हजार, असावरी को 95 हजार, बादल को 2 लाख 61 हजार, बधवाना को 3 लाख 3 हजार, बडराई को 4 लाख 34 हजार, बलाली को 2 लाख 59 हजार, बालरोड को 2 लाख 3 हजार, बिजना को 2 लाख 81 हजार, बिंद्राबन को 1 लाख 16 हजार, चंदेनी को 3 लाख 81 हजार, चांगरोड़ को 5 लाख 19 हजार, चिडिय़ा को 7 लाख 73 हजार, दाढ़ीबाना को 2 लाख 63 हजार, दाढ़ी छिल्लर को 1 लाख 84 हजार, दगड़ौली को 4 लाख 54 हजार, दातौली को 1 लाख 51 हजार, ढाणी गुजरान को 1 लाख 77 हजार, दुधवा को 4 लाख 14 हजार, गोकल को 1 लाख 13 हजार, गोपालवास को 4 लाख 22 हजार, गुडाना को 3 लाख 56 हजार, जावा को 5 लाख 10 हजार, झोझू कलां को 12 लाख 32 हजार, झोझू खुर्द को 3 लाख 88 हजार, कादमा को 10 लाख 44 हजार, कलाली को 1 लाख 94 हजार, कलियाना को 5 लाख 72 हजार, कुब्जानगर को 1 लाख 33 हजार, माईकलां को 2 लाख 80 हजार, माई खुर्द को 1 लाख 64 हजार, मंदोला को 3 लाख 81 हजार, मंदौली को 3 लाख 12 हजार, मेहड़ा को 3 लाख 46 हजार, निहालगढ को 1 लाख 91 हजार,

नौरंगाबास जाटान को 2 लाख 54 हजार, नौरंगाबास राजपूतान को 2 लाख 25 हजार, नौसवा को 1 लाख 50 हजार, पालड़ी को 5 लाख 13 हजार, पिचोपा कलां को 4 लाख 19 हजार, पिचौपा खुर्द को 4 लाख 61 हजार, रामलवास को 2 लाख 94 हजार, रामबास को 3 लाख 2 हजार, रुदड़ौल को 3 लाख 1 हजार, शीशवाला को 3 लाख 84 हजार, तिवाला को 3 लाख 99 हजार, टोडी को 67 हजार, ऊण को 3 लाख 46 हजार की राशी जारी की गई है। इसके अलावा बलकरा, ढाणी फोगाट, घसोला, गोठड़ा,खेडी बत्तर, खेडीबुरा, खेडी सनवाल, मकड़ाना, महाराण, मोडी, पातुवास, संतोखपुरा इत्यादि गांवों को अलग से बड़ा बजट मिला है जिससे ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों में खुशी का माहौल बना हुआ है।

