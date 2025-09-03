Amyra Dastur Hot Looks: रेड ड्रेस में इस हसीना ने बिखेरा जलवा, बोल्ड लुक पर फिदा हुए फैंस

By
Mohit Saini
-
0
81
Amyra Dastur Hot Looks, (आज समाज), नई दिल्ली: बॉलीवुड ब्यूटी अमायरा दस्तूर अपने सिज़लिंग लुक्स से सुर्खियाँ बटोरने में कोई नई बात नहीं हैं। अपने बोल्ड अंदाज़ और ग्लैमर के लिए जानी जाने वाली इस अभिनेत्री ने एक बार फिर इंस्टाग्राम पर अपनी लुभावनी तस्वीरों की एक श्रृंखला पोस्ट करके फैन्स को हैरान कर दिया। और हमेशा की तरह, अमायरा के आकर्षण ने इंटरनेट पर आग लगा दी है!

बोल्ड रेड हॉट लुक

ताज़ा तस्वीरों में, अमायरा लाल ब्रालेट-स्टाइल टॉप और मैचिंग पैंट पहने हुए नज़र आ रही हैं। अभिनेत्री ने अपनी पैंट के बटन आधे खुले रखे हैं, जिससे इस बोल्ड फोटोशूट में चार चाँद लग गए हैं। हर पोज़ में आत्मविश्वास और शान झलकती है, जिससे फैन्स के लिए उनसे नज़रें हटाना नामुमकिन हो जाता है।
अपने कातिलाना हाव-भाव और बेदाग स्टाइल से, अमायरा ने इस फोटोशूट को एक बेहतरीन फैशन मोमेंट में बदल दिया है। फैन्स ने कमेंट सेक्शन में आग और दिल वाले इमोजी की बाढ़ ला दी और उनकी खूबसूरती और बोल्डनेस की तारीफ़ की।

अमायरा के लिए इंटरनेट पर दीवाने

हर तस्वीर अमायरा के आत्मविश्वास का एक अलग पहलू दिखाती है—कभी चंचल, कभी उग्र, लेकिन हमेशा ग्लैमरस। उनका यह नया बोल्ड अवतार न सिर्फ़ वायरल हुआ है, बल्कि इंटरनेट पर माहौल भी गरमा गया है। स्टाइल के दीवानों से लेकर उनके कट्टर प्रशंसकों तक, हर कोई उनके लुक की चर्चा कर रहा है।

मॉडलिंग से फ़िल्मों तक

जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि अमायरा ने फ़िल्मों में आने से पहले एक मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 2013 में फ़िल्म ‘इस्सक’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इन वर्षों में, उन्होंने न केवल बॉलीवुड, बल्कि हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है और अब तक 25 से ज़्यादा फ़िल्मों का एक विविध पोर्टफोलियो तैयार किया है।