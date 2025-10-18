Punjab Breaking News : अमृतसर-सहरसा गरीब रथ में लगी आग, एक महिला झुलसी

फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा, रेल यातायात हुआ प्रभावित

Punjab Breaking News (आज समाज), फतेहगढ़ साहिब : पंजाब में फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास आज उस समय हड़कंप मच गया जब पंजाब से बिहार जाह रही अमृतसर-सहरसा गरीब रथ (12204, बिहार जाने वाली) ट्रेन में अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही नगर कौंसिल सरहिंद के दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ट्रेन के 2-3 एसी डिब्बों में आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से एक महिला यात्री झुलस गई। उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। चलती ट्रेन में आग की घटना फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास हुई है।

आग लगने के पीछे यह कारण बताया जा रहा

फतेहगढ़ साहिब के ब्राह्मणमाजरा के पास अचानक ट्रेन में आग लग गई। इस घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही नगर कौंसिल सरहिंद के दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी हुई बताई जा रही है। ट्रेन का एसी डिब्बा बुरी तरह प्रभावित हुआ, जबकि 2 अन्य डिब्बों को भी नुकसान पहुंचा।

उन्हें ट्रेन के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया गया। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि, ट्रेन से सामान निकालते समय एक महिला झुलस गई है। उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब भेजा गया है। आग का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, क्योंकि प्रभावित डिब्बे इलेक्ट्रिक पैनल वाले डिब्बे के बगल में थे। स्थिति नियंत्रण में है। घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है।

रेलवे कर्मियों और अधिकारियों ने दिखाई समझदारी

जैसे ही ट्रेन में आग लगने की भनक मिली रेलवे कर्मियों ने तुंरत स्थिति को संभालते हुए टेÑन को रोक दिया और इसकी सूचना नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर भेज दी ताकि रेलवे यातायात को निर्बाध तरीके से जारी रखा जा सके। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त ढिब्बों से तुरंत नागरिकों को बाहर निकाल दिया गया जिससे ज्यादा जानी नुकसान नहीं हो सका।