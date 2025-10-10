Amritsar Crime News : अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने पकड़ी तीन किलो आईस ड्रग

अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए है नशे की कीमत

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमृतसर ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता उस समय मिली जब वाहनों की औचक चैकिंग के दौरान बाइक सवार युवक से तीन किलोग्राम आईस (मेथामफेटामाइन) बरामद हुई। पकड़े गए नशे की कीमत अंतरराष्टÑीय बाजार में करोड़ों रुपए आंकी गई है। जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस और बीएसएफ द्वारा साझा खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी।

फिलहाल पुलिस ने थाना घरिंडा में इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। तकनीकी जांच जारी है ताकि नशा तस्करों की पहचान की जा सके और उनके नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। एसएसपी देहाती मनिंदर सिंह ने बताया कि इस बरामदगी से नशा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस का लक्ष्य प्रदेश को नशामुक्त बनाना है और इस दिशा में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

पंजाब पुलिस का प्रदेश स्तरीय अभियान जारी

नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रदेश पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 17.7 किलो हेरोइन जब्त करते हुए कुल 77 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने और भी नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। इस दौरान प्रदेश भर में 59 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सीएम मान के निदेर्शानुसार, राज्य से नशों का सफाया करने के लिए चलाई जा रही बड़ी मुहिम के 222वें दिन भी पंजाब पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रही। आज राज्यभर में 290 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसके दौरान 59 एफआईआर दर्ज कर 77 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार, अब तक 222 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या 32,432 हो गई है।

ये नशीले पदार्थ किए गए बरामद

इन छापेमार कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 17.7 किलो हेरोइन, 501 ग्राम अफीम, 26,983 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 15.09 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को राज्य को नशा-मुक्त बनाने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। नशों के खिलाफ इस जंग की निगरानी के लिए राज्य सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।