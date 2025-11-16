Amritsar Crime News : अमृतसर पुलिस ने टाली टारगेट किलिंग की बड़ी वारदात

9 पिस्तौल सहित एक अपराधी काबू, हथियार तस्करी गिरोह का सदस्य है आरोपी, पूरी सप्लाई चेन का पदार्फाश करने के लिए आगे की जांच जारी

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने मध्य प्रदेश (एमपी) आधारित अवैध हथियार तस्करी करने वाले मॉड्यूल के एक संचालक को नौ पिस्तौलों सहित गिरफ्तार कर इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए टारगेट किलिंग की योजना को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है।

यह जानकारी देते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान अरुण सिंह निवासी गांव नौशहरा पन्नूआं, तरन तारन के रूप में हुई है। बरामद किए गए पिस्तौलों में सात .32 बोर पिस्तौल और दो .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं, जिनके साथ मैगजीन और पांच जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं।

सोशल मीडिया के सहारे एक दूसरे से जुड़े थे आरोपी

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये हथियार क्षेत्र में अंतर-गिरोह दुश्मनी के चलते टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए खरीदे गए थे। उन्होंने बताया कि जांच से यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से मध्य प्रदेश के अवैध हथियार सप्लायरों के संपर्क में था और पंजाब में अवैध गतिविधियाँ अंजाम देने के लिए अपराधियों को हथियार उपलब्ध कराने में सहायता कर रहा था।

पुलिस ने खुफिया जानकारी पर की कार्रवाई

इस आॅपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सीआई अमृतसर को मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप मिलने संबंधी विशेष खुफिया सूचना मिली थी। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, सीआई-अमृतसर की पुलिस टीम ने गांव घनूपुर काले के पास बाइपास रोड पर स्थित एचपी पेट्रोल पंप के नजदीक संदिग्ध को रोका और उसके कब्जे से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। डीजीपी ने बताया कि पूरी सप्लाई चेन का पर्दाफाश करने और इसमें शामिल अन्य गुर्गों की पहचान करने के लिए जांच जारी है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियाँ और बरामदगियां होने की संभावना है।