Amritsar Crime News : अमृतसर पुलिस ने आईडी और पिस्तौल सहित आरोपी पकड़ा

आईईडी का प्रयोग पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों में योजनाबद्ध हमलों में किया जाना था: डीजीपी

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : स्टेट स्पेशल आपरेशन सैल ( एसएसओसी) अमृतसर ने पाकिस्तान की हिमायत वाले एक ओर आतंकवादी माड्यूल का पर्दाफाश करते एक बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया है और इस कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए दोषी से रिमोट कंट्रोल समेत मटैलिक केस में पैक एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) और गोली- सिक्के समेत एक विदेशी पिस्तौल बरामद किया गया है।

यह जानकारी डायरेक्टर जनरल आॅफ पुलिस ( डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान शुभम कुमार उर्फ शुभम श्रीवास्तव के तौर पर हुई है, जो सीतापुर, उत्तर प्रदेश के गांव सरोसा का रहने वाला है।

दो दिन में पुलिस ने दो मामलों का पटाक्षेप किया

बताने योग्य है कि यह सफलता पंजाब पुलिस की तरफ से पाकिस्तान आईएसआई की हिमायत वाले आतंकवादी माड्यूल का पदार्फाश करने उपरांत इसके साथ सम्बन्धित कारकुन, जिसकी पहचान अमृतसर के राहुल कुमार उर्फ गज्जू के तौर पर हुई है, को आरडीएक्स-आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ( आईईडी) समेत गिरफ़्तार किए जाने से एक दिन बाद सामने आई है।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्राथमिक जांच अनुसार गिरफ़्तार किया गया मुलजिम ऐनक्रिपटड प्लेटफार्मों के द्वारा पाकिस्तान- आधारित हैंडलर के संपर्क में था। उन्होंने कहा कि आरोपी से बरामद हुई खेप सरहद पार से भेजी गई थी, जिसको उसने शहर के बाहरवार एक निर्धारित स्थान से प्राप्त किया था।

डीजीपी ने कहा कि यह आईईडी पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों में योजनाबद्ध हमलों में इस्तेमाल किया जाना था। उन्होंने आगे कहा कि समूचे आतंकवादी नैटवर्क का खात्मा करने के लिए आगे वाली जांच जारी है।

इस तरह पुलिस को मिली कामयाबी

एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिन्दर सिंह मान ने कहा कि पुलिस टीमें को एक ठोस जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी संचालकों द्वारा पंजाब, दिल्ली और देश के अलग- अलग हिस्सों में धमाके और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे के साथ आईईडी और हथियारों की एक खेप पाकिस्तान से ड्रोन के द्वारा भेजी गई है, जिसको उनके भारत में कारकुनौ ने हासिल किया है। प्राप्त जानकारी पर तेजी के साथ कार्यवाही करते विशेष पुलिस टीमों का गठन करके एक स्पैशल आप्रेशन चलाया गया, जिस दौरान शक्की शुभम कुमार उर्फ शुभम श्रीवास्तव को गिरफ़्तार करके अमृतसर जालंधर जीटी रोड पर स्थित दरगाहा नजदीक खाली पड़ी जगह से आईईडी और पिस्तौल किया गया।

