Amritsar Crime News : अमृतसर में सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी माड्यूल का पर्दाफाश, 6 पिस्तौलों सहित 6 गिरफ्तार

By
Harpreet Singh Ambala
-
0
54
Amritsar Crime News : अमृतसर में सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी माड्यूल का पर्दाफाश, 6 पिस्तौलों सहित 6 गिरफ्तार
Amritsar Crime News : अमृतसर में सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी माड्यूल का पर्दाफाश, 6 पिस्तौलों सहित 6 गिरफ्तार
  • पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग शामिल
  • माझा और दोआबा क्षेत्रों में अपराधियों को हथियार सप्लाई करता था गिरोह

Amritsar Crime News | आज समाज नेटवर्क । अमृतसर । पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के उद्देश्य से चल रहे अभियान के तहत अमृतसर कमीशनरेट पुलिस ने पाकिस्तान द्वारा संचालित हथियार तस्करी माड्यूल के छह सदस्यों—जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है को छह आधुनिक पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार कर इस गिरोह को निष्क्रिय कर दिया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने सोमवार को यहां दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गांव कोटली वसावा सिंह (जिला तरनतारन) के रहने वाले गुरबीर सिंह उर्फ सोनू (28), गुरप्रीत सिंह उर्फ़ गोपा (32), खेम करन (तरनतारन) निवासी गोरका सिंह उर्फ गोरा, राजविंदर सिंह उर्फ राजू, भीखीविंड (अमृतसर) निवासी जसपाल सिंह उर्फ जस (24) और सुल्तानपुर लोधी के रहने वाले 16 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई है। बरामद पिस्तौलों में 5 .30 बोर पिस्तौल और एक 9 एमएम पीएक्स-5 पिस्तौल शामिल हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे पकड़े गए आरोपी

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता लगा है कि उक्त आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से पाकिस्तान स्थित एक हैंडलर के सीधे संपर्क में थे, जो हथियारों की खेप प्राप्त करने और आगे सप्लाई करने के लिए जानकारी साझा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संगठित गिरोह द्वारा हथियारों की ये खेप आगे माझा-दोआबा क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों को सप्लाई की जाती थीं।

डीजीपी ने कहा कि इस मामले में नेटवर्क के आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने तथा खेप प्राप्त करने वालों और वित्तीय चैनलों की पहचान करने के लिए आगे जांच जारी है।अमृतसर के पुलिस कमिश्नर (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पहली सफलता उस समय मिली जब पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में संदिग्ध गुरबीर उर्फ सोनू और गुरप्रीत उर्फ गोपा को दो .30 बोर पिस्तौलों सहित गिरफ्तार किया।

आरोपियों से पूछताछ के बाद नेटवर्क का हुआ खुलासा

उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान पूरा नेटवर्क सामने आ गया और इसके बाद की गई छापेमारियों में उनके साथी — गोरका उर्फ गोरा को एक .30 बोर पिस्तौल सहित, जसपाल उर्फ जस को एक .30 बोर पिस्तौल सहित और राजविंदर उर्फ राजू को एक 9 एमएम पीएक्स-5 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान एक नाबालिग साथी को भी एक .30 बोर पिस्तौल सहित हिरासत में लिया गया है।

सीपी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों — गोरका उर्फ गोरा और राजविंदर उर्फ़ राजू — के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट, बलात्कार तथा पोक्सो एक्ट से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि कपूरथला जिÞले के दो व्यक्तियों की पहचान अवैध हथियार प्राप्त करने वालों के रूप में हुई है और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।इस संबंध में, थाना छावनी अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25(6,7,8) के तहत एफआईआर नंबर 260, दिनांक 30-11-2025 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है।

CM Bhagwant Mann in South korea : CM Bhagwant Mann ने दक्षिण कोरिया के व्यापारिक दिग्गजों से विचार-विमर्श