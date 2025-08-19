Amreen Kaur Vikramaditya Singh Wedding : प्यार, पढ़ाई और प्रतिष्ठा! विक्रमादित्य सिंह संग सात फेरे लेंगी अमरीन कौर

Amreen Kaur Vikramaditya Singh Wedding : प्यार, पढ़ाई और प्रतिष्ठा! विक्रमादित्य सिंह संग सात फेरे लेंगी अमरीन कौर

Amreen Kaur Vikramaditya Singh Wedding (आज समाज), नई दिल्ली: पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र और हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह, चंडीगढ़ की डॉ. अमरीन कौर से विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। यह विवाह 22 सितंबर, 2025 को चंडीगढ़ में होगा।

चंडीगढ़ सेक्टर-2 निवासी डॉ. अमरीन कौर पंजाब विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। उन्होंने अंग्रेजी और मनोविज्ञान में दो स्नातकोत्तर उपाधियाँ प्राप्त की हैं और मनोविज्ञान में ही पीएचडी भी की है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की है।

वह एक संपन्न परिवार से आती हैं – उनके पिता सरदार जोतिंदर सिंह सेखों उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील हैं, जबकि उनकी माँ सरदारनी उपिंदर कौर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। विवाह समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा और उसके बाद दोपहर 1 बजे लंच रिसेप्शन होगा, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, शिक्षाविदों और कई राजनीतिक गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है।

विक्रमादित्य सिंह की यह दूसरी शादी होगी। उनकी पहली शादी मार्च 2019 में राजस्थान की सुदर्शना सिंह से हुई थी, लेकिन वैवाहिक मतभेदों के कारण 2020 में दोनों अलग हो गए। 35 वर्षीय डॉ. अमरीन कौर के लिए, यह उनकी पहली शादी होगी।

विक्रमादित्य सिंह कौन हैं?

विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के एक प्रमुख कांग्रेस नेता हैं, जो वर्तमान में लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) और शहरी विकास मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वह हिमाचल के छह बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के पुत्र हैं। विक्रमादित्य ने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में लंदन से इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की।

राजनीतिक यात्रा

2013 में राजनीति में प्रवेश करते हुए, विक्रमादित्य हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे पहली बार 2017 में शिमला ग्रामीण से विधायक चुने गए और 2022 में पुनः निर्वाचित हुए। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में, उन्हें शुरुआत में लोक निर्माण, युवा सेवा और खेल विभाग का प्रभार दिया गया था, बाद में उन्हें शहरी विकास विभाग भी सौंपा गया वर्तमान में, उनके पास लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास विभाग का प्रभार है, जो उन्हें हिमाचल की राजनीति के सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं में से एक बनाता है।

